Yalova Terma City´den yeni yıl programı



YALOVA, (DHA) Yeni yıla çok az bir zaman kala yılbaşı alternatifleri değerlendirilmeye başlandı. Yalova Terma City´de yılbaşı programının temasını `Güzellikler ve Sağlıkla gel 2023´ olarak belirlediğini duyurdu. Otel, gala, zengin bir menü, çocuklar için eğlenceli aktiviteler, termal su, özel spa ve masaj paketlerinin olduğu programla misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Nicole Rona´nın sahne alacağı gala yemeğinde, kutlamaların şömine başında sabah kadar süreceği belirtildi.Programın içeriğine ilişkin otelden yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:"Gala programı öncesi misafirler için hazırlanan yılbaşı SPA, masaj paketleri Bali´den özel olarak getirilen uzman terapistler eşliğinde yeni yıla sağlık dolu `merhaba´ diyeceksiniz. Ayrıca termal ilçesinin doğasından faydalanmak, dinlenmek, huzurlu bir tatil geçirmek isteyen ailelerimiz için de fırsat niteliğinde. Gün boyunca çocuklar için film gösterimleri ve yılbaşı eğlenceleri, mini club, aktiviteler, ateş çukurları, sokak lezzetleri, yemek ve içme seçenekleri ve tüm sosyal donatıları ile hem aileler hem de çocuklar için harika bir tatil sunuyor. 6 bin metrekare sağlık, spa,kür merkezi, ailelere özel havuzlar, sosyal alanlarının olduğu otelde hamam, cilt bakım odası, fitness, güzellik salonu, kapalı havuz, kese odası, plates studio, sauna, solaryum, 11 tane terapi odası, termal sıcak su havuzu ve jakuzi yer alıyor."DHA-Genel Türkiye-Yalova

2022-12-20 13:22:57



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