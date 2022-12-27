200 saatlik görüntü izleyip, kuyumcudan hırsızlık şüphelilerini yakaladılar

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA)-YALOVA'da kuyumcu dükkanına girip, altın ve gümüş takı çaldıktan sonra kaçan 2 şüpheli, 200 saatlik görüntü izlenerek tespit edilip, yakalandı.

Olay, 22 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, altın ve gümüşten oluşan kolye, yüzük, küpe, saat ve tespihleri çalıp, kaçtı. Çalışma başlatan polis, toplam 200 saatlik görüntü izleyip, şüphelileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, dün operasyonla A.A. ile H.A.'yı yakaladı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çalıntı takılar da kuyumcuya teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2022-12-27 12:07:01



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.