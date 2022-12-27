200 saatlik görüntü izleyip, kuyumcudan hırsızlık şüphelilerini yakaladılar

Özgür YILDIZ/YALOVA,(DHA)-YALOVA'da kuyumcu dükkanına girip, altın ve gümüş takı çaldıktan sonra kaçan 2 şüpheli, 200 saatlik görüntü izlenerek tespit edilip, yakalandı.
Olay, 22 Aralık'ta Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren 2 kişi, altın ve gümüşten oluşan kolye, yüzük, küpe, saat ve tespihleri çalıp, kaçtı. Çalışma başlatan polis, toplam 200 saatlik görüntü izleyip, şüphelileri tespit etti. Harekete geçen ekipler, dün operasyonla A.A. ile H.A.'yı yakaladı. İşlemleri sonrası 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çalıntı takılar da kuyumcuya teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2022-12-27 12:07:01
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