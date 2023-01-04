Gökçe Barajı'nda su seviyesi azaldı; Yalova'nın 30 günlük suyu kaldı



Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA'da içme suyu ihtiyacının karşılandığı Gökçe Barajı'nın yüzde 82'si, yağış yetersizliği nedeniyle kururken, 3 milyon metreküp su kaldı. Yalova Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir, yağmur yağmazsa sadece 30 günlük su bulunduğunu söyledi.

Termal ilçesinde 1980-1989 yıllarında inşa edilen Gökçe Barajı, 36 milyon metreküp kapasitesiyle Yalovalıların içme suyu ihtiyacını karşılıyor. Baraj, günde ortalama 100 bin metreküp su tüketen kenti besliyor. Yağış yetersizliğiyle barajın yüzde 82'si kururken, 3 milyon metreküp su kaldı.

Yalova Yeşil Körfez Su Birliği Başkanı İsmail Demir, yağmur yağmaması halinde kent için 30 günlük su kaldığını belirterek, "Yüzde 18'lik bir doluluk oranımız kaldı. Bu da Yalova'nın 30-35 günlük suyuna tekabül ediyor. Yağmurun yağmaması, suyun azalmasına neden oldu. Önümüzdeki haftadan sonra bir kar yağışı olursa meteorolojinin söylemleri de bu yönde, önümüzdeki haftalar bir kar yağışı olursa sıkıntı yaşamayız. Ancak yağmazsa büyük bir sıkıntı var. Bu konuda vatandaşlarımızın su kullanımına biraz daha dikkat etmelerini öneriyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2023-01-04 10:13:31



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