Yalova'da 5 kilo bonzaiye 4 tutuklama

Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA´da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, kamyonette 5 kilo 180 gram bonzai ele geçirildi; gözaltına alınan 4 şüpheli ise tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul´dan Yalova´ya uyuşturucu getirileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, S.G.´nin kullandığı kamyoneti takibe aldı. Durdurulan kamyonette, sürücü koltuğunun arkasına gizlenen 5 kilo 180 gram bonzai ele geçirildi. Sürücü S.G., Yalova´da uyuşturucuyu teslim alacak İ.A. ve Y.G. ile İstanbul´dan uyuşturucu maddeyi gönderen A.Y., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe `uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti´ suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2023-01-11 12:22:44
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