Tartıştığı emlakçı tarafından başından vurularak öldürüldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tartıştığı emlakçı tarafından başından vurularak öldürüldü

DHA

Tartıştığı emlakçı tarafından başından vurularak öldürüldü


Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA'da emlakçı Hakan B. (38), kahvehanede buluşup, tartıştığı Şükrü Ekşi'yi (76) tabancayla başından vurarak öldürdü.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Altınova ilçesinde meydana geldi. Kahvehanede buluşan Şükrü Ekşi ile emlakçı Hakan B. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesiyle Hakan B., belinden çıkardığı tabancayla Ekşi'yi başından vurdu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekşi kurtarılamadı. Polis ekipleri ise Hakan B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2023-01-11 15:35:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yalova'da hastanede çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Yalova'da hastanede çıkan yangın kontrol altına ...
Yalova'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Yalova'da kahvehanede çıkan silahlı kavgada 1 kişi ...
(Görüntülü) YALOVA&#039;DA 5 KİLO BONZAİYE 4 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü) YALOVA'DA 5 KİLO BONZAİYE 4 ...
Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 4 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda ...
Yalova'da 5 kilo bonzaiye 4 tutuklama
YEREL HABERLER Yalova'da 5 kilo bonzaiye 4 tutuklama
Yalova'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Yalova'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
Vali Muammer Erol, Yalova Basın Birliği yönetimini kabul etti
YEREL HABERLER Vali Muammer Erol, Yalova Basın Birliği yönetimini ...
Yalova'da yapı denetim personelinin saldırıya uğramasına tepki
YEREL HABERLER Yalova'da yapı denetim personelinin saldırıya ...
Yalova Valisi Erol'un, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
YEREL HABERLER Yalova Valisi Erol'un, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ...
Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Altınova Belediye Başkanı Oral, AA'nın "Yılın ...
Yalova’da kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yalova’da kontrolden çıkan tırın devrildiği kazada 1 ...
Yalova'da sahte dolarla yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Yalova'da sahte dolarla yakalanan zanlı tutuklandı
Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Yalova'da uyuşturucu ticareti yapan şüpheli ...
Armutlu Belediye Başkanı Tokat, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Armutlu Belediye Başkanı Tokat, AA'nın "Yılın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.