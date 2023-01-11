Tartıştığı emlakçı tarafından başından vurularak öldürüldü

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA'da emlakçı Hakan B. (38), kahvehanede buluşup, tartıştığı Şükrü Ekşi'yi (76) tabancayla başından vurarak öldürdü.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Altınova ilçesinde meydana geldi. Kahvehanede buluşan Şükrü Ekşi ile emlakçı Hakan B. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesiyle Hakan B., belinden çıkardığı tabancayla Ekşi'yi başından vurdu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekşi kurtarılamadı. Polis ekipleri ise Hakan B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2023-01-11 15:35:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.