Tartıştığı emlakçı tarafından başından vurularak öldürüldü

Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)YALOVA'da emlakçı Hakan B. (38), kahvehanede buluşup, tartıştığı Şükrü Ekşi'yi (76) tabancayla başından vurarak öldürdü.
Olay, saat 14.00 sıralarında, Altınova ilçesinde meydana geldi. Kahvehanede buluşan Şükrü Ekşi ile emlakçı Hakan B. arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Olayın kavgaya dönüşmesiyle Hakan B., belinden çıkardığı tabancayla Ekşi'yi başından vurdu. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ekşi kurtarılamadı. Polis ekipleri ise Hakan B.'yi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2023-01-11 15:35:28
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