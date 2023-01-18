Yolava´da çaldıkları otomobili, halatla çekerek Bursa'ya götürdüler

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İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)YALOVA´da, park halindeki otomobili, başka bir otomobile bağlayarak çalan 2 şüpheli, Bursa´nın Orhangazi ilçesinde yakalandı. Otomobil ise bulunamadı.

Olay, 6 Ocak'ta Yalova'nın Bayraktepe Mahallesi´nde meydana geldi. İş yerinin önünde park halindeki otomobilinin çalındığını fark eden A.C., durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toplam 56 farklı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) görüntüsünden yola çıkarak şüphelilerin M.A.G. (58) ve E.B. (38) olduğunu tespit etti. Şüphelilerin otomobili halatla kendi araçlarına bağlayarak Bursa´nın Orhangazi ilçesine götürdükleri saptandı. Şüpheliler, adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı.

M.A.G. ile E.B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerinin çalıntı aracı bulmak için çalışması sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN

2023-01-18 14:26:28



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