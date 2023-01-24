Bakan Kirişci, özel kalem müdürünün annesinin cenazesine katıldı

Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, özel kalem müdürü Mustafa Emre Yardımedici'nin annesi Sezer Yardımedici'nin (79) Yalova'daki cenazesine katıldı. Tarım ve Orman Bakanı Kirişci'nin özel kalem müdürü Mustafa Emre Yardımedici´nin annesi Sezer Yardımedici, yaşlılığa bağlı nedenlerle dün Ankara'da hayatını kaybetti. Yardımedici'nin cenazesi, defnedilmek üzere Yalova'ya getirildi. Özel kalem müdürü Yardımedici'yi yalnız bırakmayan Bakan Kirişci, ilk olarak gittiği Çınarcık ilçesi Koru beldesindeki cenaze evinde taziyelerini iletti ardından Yalova Merkez Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına katıldı. Sezer Yardımedici'nin cenazesine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yalova Valisi Muammer Erol ile Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk da katıldı. Sezer Yardımedici, Merkez Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2023-01-24 15:50:37
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