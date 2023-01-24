Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti

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Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'nın Altınova ilçesinde fotoğraf çekmek için kayalıklara çıkan Semiha Sözer (33), 50 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

Olay saat 19.00 sıralarında Yalova'nın Altınova ilçesi Ayazma Köyü'nde meydana geldi. Kocaeli´nin Karamürsel ilçesinde yaşayan Semiha Sözer, 2 arkadaşıyla birlikte gezmek için Altınova ilçesine bağlı Ayazma köyüne geldi. Doğada dolaştıkları sırada kayalıkların üzerine çıkarak cep telefonuyla manzara fotoğrafı çekmek isteyen Sözer, dengesini kaybederek yaklaşık 50 metre yükseklikten düştü. Birlikte olduğu arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, kayalıklardan inerek Semiha Sözer'e ulaştı. Ekipler, Sözer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Semiha Sözer'in cesedi çıkarıldı. Cenaze aracına bindirilen Semiha Sözer´in cesedi otopsi için Yalova Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Altınova Özgür YILDIZ

2023-01-24 22:23:55



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