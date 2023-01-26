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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarına 1 tutuklama

DHA

Yalova'da uyuşturucu operasyonlarına 1 tutuklama


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'daki, iki ayrı narkotik operasyonunda 250,51 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu madde getirilip, satışının yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipqler, C.A. ve R.A. adlı şüphelilerin üzerinde olduğu motosikleti durdurulup, narkotik köpeği 'Gölge' ile arama yaptı. Aramada motosikletin kilitli olan ön gözüne saklanmış, 216,95 gram skunk ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından, 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. R.A. tutuklanırken, C.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, düzenlenen bir başka operasyonda ise kullanmak için uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen U.O. adlı şüpheli de yakalandı. Yapılan üst aramasında 33,56 gram skunk ele geçirilen şüpheli hakkında, 'Kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem gerçekleştirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2023-01-26 12:46:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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