Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye´ye bağladık (2)

YALOVA´DA ESNAFI ZİYARET ETTİ

Bursa´daki 'Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni´nin ardından Yalova´ya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yalova Valiliği´ni ziyaret etti. Burada İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Bakan Karaismailoğlu, esnafla bir araya geldi. Karaismailoğlu, girdiği börekçide tezgahın arkasına geçip, börek keserek, servise hazır hale getirdi. Yalova Belediye Başkanlığı´nı da ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra 'Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı.

Bakan Karaismaloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"19 Ocak'ta yani geçen hafta Amasya'da Padal Tüneli ve ardından 22 Ocak'ta İstanbul'da Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızın açılışları ile cumhuriyetimizin yeni 100´üncü yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Hamdolsun, dev projeleri bir bir tamamlayarak hizmete almaktayız ve yenilerine başlamaktayız. Sabah Gemlik'teydik, şimdi de Yalova'da. Bakanlığımız sorumluluğundaki en önemli hizmet kollarından biri olan kara yolu taşımacılığı, gelişmiş ülkelerin vazgeçilmez ulaşım modlarından bir tanesi. Hem uluslararası hem de yurt içi yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde kara yolları kilit bir rol oynuyor. Lojistiklerin kılcal damarlarında hayati bir fonksiyon üstleniyor. Kara yolları çağın ihtiyaçlarına uygun inşa edilmiş projeler sayesinde ülkelerin çevresini aydınlattığı gibi uluslararası pazarlarda da rekabet avantajımızı elde edilmesinde kritik önemdedir. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın çok ilerisine taşıdık. 2003 yılı öncesi sadece 6 bin kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı tam 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Yol vermeyen vadileri viyadüklerle dağları tünellerle açtık. 3 bin 655 kilometre bölünmüş yol inşaatımızla şu anda Türkiye genelinde devam etmektedir. Ayrıca 458 kilometre uzunluğunda 127 adet kara yolu tüneli de inşallah devam ediyor. 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşaatı da aynı anda devam etmekte."

`YALOVA´YI İSTANBUL´A KAPI KOMŞUSU YAPTIK´

Yalova otogar kavşağı köprüsü ve bağlantı yolları ile kesintisiz ulaşımın sağlandığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Hiç şüphesiz Yalova ilimiz, hem sanayi hem de tarım alanında yükselen bir değerdir ve her geçen gün artan potansiyeliyle stratejik konumuna da sahiptir. Aynı zamanda Marmara ve Ege bölgeleri arasında ana ulaşımı sağlayan kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantılarıyla da önemli bir kavşak noktası konumunda, Yalova. Bu nedenle Yalova'nın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerini de yakinen takip ediyoruz. İstanbul-İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile Yalova'yı İstanbul'a adeta kapı komşusu yaptık. Yalova'yı gemi inşa sanayi merkezlerinden biri haline getirdik. Bugün büyük bir memnuniyetle milletimizin hizmetine sunduğumuz Yalova otogar kavşağı köprüsü bağlantı yolları da kentin kuzey-güney aksında bulunan ve ulaşımdaki önemini artıran kara yolu bağlantılarını güçlendiren bir yatırımımız oldu. 25 metre platform genişliğine sahip Yalova otogar köprülü kavşağı ile 1600 metre uzunluğunda bağlantı kolları ve 33 metreyi aşan uzunluğa sahip köprümüzü inşa ettik. Yalova Hastanesi, Yalova Emniyet Müdürlüğü, otogar ile yapılması planlanan alışveriş merkezi nedeniyle söz konusu kesimde artacak trafik hacminin önlemini de şimdiden almış olduk. Kesintisiz ulaşımı da sağladık" dedi.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yollar, akarsu gibidir; geçtikleri yere hayat katarlar. Yollarımız, altyapı projelerimizle geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktalar. Milletimize sunduğumuz eserlerimizin yanı sıra yapımı devam eden diğer projelerimiz de hayata geçtiğinde Yalova'nın gelişen ulaşım ağı ile turizm, ticaret ve üretim faaliyetleri daha da üst seviyelere çıkacak. Yalova'da özellikle valilikte ve belediye başkanlığımızda önemli toplantılar yaptık. Tabi Yalova'nın taleplerini biz zaten biliyorduk. Yerinde bir daha bunların aciliyetlerinin ve öneminin farkına vardık. Tabi projelerimiz hazır. İnşallah projelerimiz hep bir bir ardı arkasına gelecekler. Yalova çevre yolundan tutun, Çiftlikköy kavşağından tutun, hep defterimiz ve ödevlerimiz hazır. Onları merak etmeyin. İnşallah bunları bir program dahilinde hep beraber Yalovalılarla beraber devam edeceğiz. Biz Yalova'nın öneminin farkındayız ve Yalova'yı geleceğe birlikte taşıyacağız." İsmail Hakkı SEYMENÖzgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Özgür YILDIZ

