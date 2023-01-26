Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye´ye bağladık (2)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye´ye bağladık (2)

DHA

Bakan Karaismailoğlu: Ülkemizi uluslararası koridora çevirdik, dünyayı Türkiye´ye bağladık (2)


YALOVA´DA ESNAFI ZİYARET ETTİ
Bursa´daki 'Gemlik-Yenimahalle Farklı Seviyeli Kavşağı ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni´nin ardından Yalova´ya giden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Yalova Valiliği´ni ziyaret etti. Burada İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na katılan Bakan Karaismailoğlu, esnafla bir araya geldi. Karaismailoğlu, girdiği börekçide tezgahın arkasına geçip, börek keserek, servise hazır hale getirdi. Yalova Belediye Başkanlığı´nı da ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, daha sonra 'Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katıldı.
Bakan Karaismaloğlu, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:
"19 Ocak'ta yani geçen hafta Amasya'da Padal Tüneli ve ardından 22 Ocak'ta İstanbul'da Kağıthane-İstanbul Havalimanı metro hattımızın açılışları ile cumhuriyetimizin yeni 100´üncü yılına güçlü bir başlangıç yaptık. Hamdolsun, dev projeleri bir bir tamamlayarak hizmete almaktayız ve yenilerine başlamaktayız. Sabah Gemlik'teydik, şimdi de Yalova'da. Bakanlığımız sorumluluğundaki en önemli hizmet kollarından biri olan kara yolu taşımacılığı, gelişmiş ülkelerin vazgeçilmez ulaşım modlarından bir tanesi. Hem uluslararası hem de yurt içi yük ve yolcu taşımacılık faaliyetlerinde kara yolları kilit bir rol oynuyor. Lojistiklerin kılcal damarlarında hayati bir fonksiyon üstleniyor. Kara yolları çağın ihtiyaçlarına uygun inşa edilmiş projeler sayesinde ülkelerin çevresini aydınlattığı gibi uluslararası pazarlarda da rekabet avantajımızı elde edilmesinde kritik önemdedir. Ülkemizi bölünmüş yollar, otoyollar, mega projeler ve akıllı ulaşım sistemleriyle çağın çok ilerisine taşıdık. 2003 yılı öncesi sadece 6 bin kilometre uzunluğundaki bölünmüş yol ağımızı tam 29 bin kilometrenin üzerine çıkardık. Yol vermeyen vadileri viyadüklerle dağları tünellerle açtık. 3 bin 655 kilometre bölünmüş yol inşaatımızla şu anda Türkiye genelinde devam etmektedir. Ayrıca 458 kilometre uzunluğunda 127 adet kara yolu tüneli de inşallah devam ediyor. 80 kilometre uzunluğunda 488 köprü ve viyadük inşaatı da aynı anda devam etmekte."
`YALOVA´YI İSTANBUL´A KAPI KOMŞUSU YAPTIK´
Yalova otogar kavşağı köprüsü ve bağlantı yolları ile kesintisiz ulaşımın sağlandığına dikkat çeken Karaismailoğlu, "Hiç şüphesiz Yalova ilimiz, hem sanayi hem de tarım alanında yükselen bir değerdir ve her geçen gün artan potansiyeliyle stratejik konumuna da sahiptir. Aynı zamanda Marmara ve Ege bölgeleri arasında ana ulaşımı sağlayan kuzey-güney yönlerinde uzanan kara yolu bağlantılarıyla da önemli bir kavşak noktası konumunda, Yalova. Bu nedenle Yalova'nın ulaşım ağını güçlendirecek her projenin öneminin farkındayız ve tüm projelerini de yakinen takip ediyoruz. İstanbul-İzmir otoyolu ve Osmangazi Köprüsü ile Yalova'yı İstanbul'a adeta kapı komşusu yaptık. Yalova'yı gemi inşa sanayi merkezlerinden biri haline getirdik. Bugün büyük bir memnuniyetle milletimizin hizmetine sunduğumuz Yalova otogar kavşağı köprüsü bağlantı yolları da kentin kuzey-güney aksında bulunan ve ulaşımdaki önemini artıran kara yolu bağlantılarını güçlendiren bir yatırımımız oldu. 25 metre platform genişliğine sahip Yalova otogar köprülü kavşağı ile 1600 metre uzunluğunda bağlantı kolları ve 33 metreyi aşan uzunluğa sahip köprümüzü inşa ettik. Yalova Hastanesi, Yalova Emniyet Müdürlüğü, otogar ile yapılması planlanan alışveriş merkezi nedeniyle söz konusu kesimde artacak trafik hacminin önlemini de şimdiden almış olduk. Kesintisiz ulaşımı da sağladık" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yollar, akarsu gibidir; geçtikleri yere hayat katarlar. Yollarımız, altyapı projelerimizle geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaret, kültür ve sanatına can katmaktalar. Milletimize sunduğumuz eserlerimizin yanı sıra yapımı devam eden diğer projelerimiz de hayata geçtiğinde Yalova'nın gelişen ulaşım ağı ile turizm, ticaret ve üretim faaliyetleri daha da üst seviyelere çıkacak. Yalova'da özellikle valilikte ve belediye başkanlığımızda önemli toplantılar yaptık. Tabi Yalova'nın taleplerini biz zaten biliyorduk. Yerinde bir daha bunların aciliyetlerinin ve öneminin farkına vardık. Tabi projelerimiz hazır. İnşallah projelerimiz hep bir bir ardı arkasına gelecekler. Yalova çevre yolundan tutun, Çiftlikköy kavşağından tutun, hep defterimiz ve ödevlerimiz hazır. Onları merak etmeyin. İnşallah bunları bir program dahilinde hep beraber Yalovalılarla beraber devam edeceğiz. Biz Yalova'nın öneminin farkındayız ve Yalova'yı geleceğe birlikte taşıyacağız." İsmail Hakkı SEYMENÖzgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez İsmail Hakkı SEYMEN-Özgür YILDIZ
2023-01-26 17:13:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Karaismailoğlu, Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu:
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu, Yalova Otogar Kavşağı Köprüsü ...
Yalova'da pazarda yankesicilik yapan anne tutuklandı, kızı serbest bırakıldı
YEREL HABERLER Yalova'da pazarda yankesicilik yapan anne tutuklandı, ...
(Görüntülü) PAZARDA YANKESİCİLİK KAMERADA; ANNE İLE KIZI DOLAPTA YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) PAZARDA YANKESİCİLİK KAMERADA; ANNE İLE ...
(Görüntülü)YALOVA&#039;DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA 1 TUTUKLAMA
YEREL HABERLER (Görüntülü)YALOVA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONLARINA ...
Pazarda yankesicilik kamerada; anne ile kızı dolapta yakalandı
YEREL HABERLER Pazarda yankesicilik kamerada; anne ile kızı dolapta ...
Yalova'da uyuşturucu operasyonlarına 1 tutuklama
YEREL HABERLER Yalova'da uyuşturucu operasyonlarına 1 tutuklama
(Görüntülü) FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN ÇIKTIĞI KAYALIKLARDAN DÜŞEN KADIN HAYATINI KAYBETTİ
YEREL HABERLER (Görüntülü) FOTOĞRAF ÇEKMEK İÇİN ÇIKTIĞI ...
Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen ...
Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan düşen kadın öldü
YEREL HABERLER Yalova'da fotoğraf çekmek için çıktığı kayalıklardan ...
(Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ, ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) BAKAN KİRİŞCİ, ÖZEL KALEM MÜDÜRÜNÜN ...
Bakan Kirişci, özel kalem müdürünün annesinin cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Bakan Kirişci, özel kalem müdürünün annesinin ...
Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Yalova'da cenaze törenine katıldı
YEREL HABERLER Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Yalova'da cenaze ...
Çınarcık zabıta ekipleri market denetimlerine devam ediyor
YEREL HABERLER Çınarcık zabıta ekipleri market denetimlerine devam ...
Yalova'da kereste atölyesinde yangın söndürüldü
YEREL HABERLER Yalova'da kereste atölyesinde yangın söndürüldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.