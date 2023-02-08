Yalova'dan Hatay'a giden ekip, 1'i işitme engelli 7'si çocuk 11 kişiyi kurtardı

Özgür YILDIZ/ ÇİFTLİKKÖY (Yalova), (DHA)KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu illerden Hatay'a giden, Yalova'nın Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 5 kişilik ekip, ilk 2 günde, 1'i işitme engelli olan 7 çocuk dahil 11 kişiyi enkazdan sağ çıkardı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ile Elbistan ilçelerinde meydana gelip, 10 ilde yıkıma yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Yalova'nın Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden 5 kişilik ekip, Hatay'a gitti. Kente ilk ulaşan ekiplerden olan 5 kişilik grup, depremin büyük yıkıma yol açtığı Antakya ilçesinde arama-kurtarma çalışması başlattı. Çekmece Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmandan sesleri duyup, çalışma başlatan ekip, önce enkazda yaşam koridoru oluşturdu. Zamanla yarışan ekipler, depremin 33'üncü saatinde anne ile 2 kızını enkazdan sağ çıkardı. Kurtarılan çocuklardan birinin işitme engelli olduğu öğrenildi. 5 kişilik ekip, 58 saat sonra başka binanın enkazından Ayşegül isimli kadın ile Ayşenur adlı genci kurtardı. Mucize anlar, ekibin cep telefonu kamerasına yansıdı. Deprem sonrası ilk 2 günde ekip tarafından 7'si çocuk 11 kişinin kurtarıldığı açıklandı. DHA-Genel Türkiye-Yalova / Çiftlikköy Özgür YILDIZ
2023-02-08 15:47:17
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