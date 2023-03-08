Hatay´da enkazdan kurtarılan nişanlı çifte Yalova'da buruk nikah

Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)HATAY'da depremde anne, babası ve kardeşini kaybeden Fatih Muhammed Sakin, kendisi gibi depremde ağabeyi, yengesi ile 2 yaşındaki yeğenini kaybeden Çağla Çayırcı ile Yalova'da düzenlenen nikah töreniyle buruk bir şekilde evlendi.
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremler sonrasında Hatay'dan Yalova'ya gelerek KYK öğrenci yurtlarında misafir edilen nişanlı çift Çağla Çayırcı ve Fatih Muhammed Sakin, düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Fatih Muhammed Sakin, depremde anne, baba ve kardeşini kaybederken, gelin Çağla Çayırcı ise yıkılan bina enkazından kurtarıldı. Gelin Çayırcı'nın da depremde ağabeyi, yengesi ve 2 yaşlarındaki yeğeninin yanı sıra çok sayıda akrabası hayatını kaybetti.
Raif Dinçkök Kültür Merkezi'nde gerçekleşen törende çiftin nikahını Yalova Belediye Başkanvekili Mustafa Tutuk kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Tutuk, evlilik cüzdanını geline verirken, nikah imzalarının atıldığı kalemi ise damada hediye etti. Nikahta az sayıda davetli olduğu görüldü. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2023-03-08 23:22:54
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