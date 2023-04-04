Muharrem İnce, babasının mezarını ve annesini ziyaret edip, seçim sürecini başlattı



Muammer İRTEMMehmet İNAN/YALOVA, (DHA)YALOVA´nın kırsal Elmalık Mahallesi´nde babasını mezarının ardından annesini ziyaret ederek seçim sürecini başlatan Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Bu ülkede adaleti tesis edeceğiz, bu ülkede ahlakı egemen kılacağız, bu ülkede aklı egemen kılacağız, bu ülkeyi barıştıracağız, bu ülkeyi büyüteceğiz ve bu ülkeyi adil bölüştüreceğiz" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, seçim sürecini memleketi Yalova´nın kırsal Elmalık Mahallesi´nde başlattı. İlk olarak ailesi ve bir grup partiliyle birlikte babası Şerif İnce´nin mezarını ziyaret eden İnce, burada dua etti. Daha sonra annesi Zekiye İnce´nin evine giden İnce, burada annesinden dua isteyip, ailesiyle fotoğraf çektirdi. Muharrem İnce, 8 yıl önce fotoğraf çekildiği Sena Şahan isimli bir genç ile sohbet edip, aynı pozu verdi.

'BU ÜLKEYİ BARIŞTIRACAĞIZ'

Seçim sürecini başlattığını belirten İnce, açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün rahmetli babamın mezarına bir Fatiha okuduk. Şimdi anamın elini öpüp, hayır duasıyla yola çıkacağım. Yarın da saat 13.30'da Atatürk'e ziyarete gideceğiz. Atamıza şükranlarımızı sunacağız, ona da bir Fatiha okuyacağız ve yollara düşeceğiz. Aziz milletimize, annelere babalara 4 sözüm var. Öğretmen sözü bu. Size söz veriyorum, sizin çocuklarınızın iyi beslenmesi için, et yemeleri için, süt içmeleri için, yumurta, peynir, balık yemeleri için günün 20 saati çalışacağım. Söz veriyorum, ucuz et yiyecek çocuklarınız. İyi beslenecekler. Balık yiyecekler, süt içecekler. Söz veriyorum size. 2'nci sözüm, sizi özel okullara mahkum etmeyeceğim. Sizin çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. En iyi okul, eve en yakın okuldur. Eğitimin niteliğini yükselteceğiz. Hiç fark etmeyecek, A okuluyla B okulu arasında nitelik farkı olmayacak. İyi beslenen çocuklarınızı iyi eğiteceğiz. İyi okullarda okuyacak sizin çocuklarınız. Bu bir öğretmen sözüdür. 3'üncüsü, çocuklarınızı okula gönderdiğinizde sizin çocuklarınızı tarikat yurtlarına mahkum etmeyeceğim. Sizin çocuklarınızın barınmasını sağlayacağım. Emin ellerde olacaklar. Kimseye muhtaç olmayacaklar. Kötülerin eline düşmeyecekler, devletin güvencesinde sağlıklı ortamlarda ve ücretsiz kalacaklar. 4'üncüsü de üniversiteyi bitirdiklerinde sokakta gezmeyecek sizin çocuklarınız. Onlara iş bulacağım, aş bulacağım. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Akıl diyerek, bilim diyerek, üreten bir Türkiye diyerek, barışan bir Türkiye diyerek bunu gerçekleştireceğiz. Bu ülkede adaleti tesis edeceğiz, bu ülkede ahlakı egemen kılacağız, bu ülkede aklı egemen kılacağız, bu ülkeyi barıştıracağız, bu ülkeyi büyüteceğiz ve bu ülkeyi adil bölüştüreceğiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Muammer İRTEM-Mehmet İNAN

2023-04-04 17:38:12



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