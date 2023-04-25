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Ekrem İmamoğlu: 90 bin çalışanımıza terörist dediler

DHA

Ekrem İmamoğlu: 90 bin çalışanımıza terörist dediler


Muammer İRTEMSemih ŞAHİN/YALOVA, (DHA)İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına terörist dediler. Bu kardeşiniz 90 bin insanla beraber çalışıyor. 90 bin çalışanımıza terörist dediler. Bizim olduğumuz yerde yolsuzluk, usulsüzlük olmaz. Bizimle uğraşıyorlar. Bizim olduğumuz yerde iş olur, icraat olur, çözüm olur" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı Ekrem İmamoğlu, mitinge katılmak üzere Yalova'ya geldi. İmamoğlu'na CHP ve İYİ Parti Yalova milletvekili adayları ve Millet İttifakı'nda yer alan partilerin il başkanları eşlik etti. İmamoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan yaklaşık 5 bin kişiye hitap etti. 
'BİZİM OLDUĞUMUZ YERDE YOLSUZLUK, USÜLSÜZLÜK OLMAZ'
Ekrem İmamoğlu, "4 yıldır İstanbul'da görev yapıyoruz. Bizi didik didik ediyorlar. Bize mercekle bakıyorlar. Durduk yerde fırtına koparıyorlar. Seçimde 'çaldılar' dediler. Bir tane hırsız bulabildiniz mi? Tek bir usulsüzlüğümüzü bulamadıkları halde seçimi çalmaya kalktılar. Millet demokrasi tokadı attı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına terörist dediler. Bu kardeşiniz 90 bin insanla beraber çalışıyor. 90 bin çalışanımıza terörist dediler. Bizim olduğumuz yerde yolsuzluk, usulsüzlük olmaz. Bizimle uğraşıyorlar. Bizim olduğumuz yerde iş olur, icraat olur, çözüm olur" dedi.
'25 MİLYON LİRAYA SATIN ALDIĞI YERİ BİRKAÇ GÜNDE 450 MİLYON LİRAYA SATIYOR'
İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde haksız kazanç elde edildiğini belirttiği bir arazi satışıyla ilgili yaşanan sürece değinerek şunları söyledi:
"Yeşil alan imarlı yerde bir akıllı kalkıyor, orayı 25 milyon liraya satın alıyor. 25 milyon liraya satın aldığı yeri yakın bir zaman diliminde imar çıkararak belediyeye 450 milyon liraya satıyor. 4-5 günde imar çıkarılıp satılan bu yerden milletin parasıyla birileri zengin ediliyor. Burasıyla ilgili soruşturma yapıyoruz. Soruşturmayı başlatıyoruz, ülkenin İçişleri Bakanı dosyayı elimizden alıyor. 'Sen bu dosyayı soruşturamazsın, ben bunu Bakanlıkta soruşturacağım' diyor. 3 senedir hala soruşturacaklar. Bunu söyleyen akıl bana milliyetçilikten bahsedecek öyle mi? Sen, benim evladımın kuruşlarıyla, liralarıyla kendi cenahında gelir elde eden insanların sorgulanmasını engelleyeceksin ve sözüm ona bu milli olacak, bize de gayri milli diyecek. Hadi oradan. Bu aklı göndereceğiz. O terbiyeli, o liyakatli yönetim aklı nasıl ki Ankara'ya, İstanbul'a yayıldı, 14 Mayıs'tan sonra o aklı Yalova'da göreceğiz." (DHA) DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Muammer İRTEM-Semih ŞAHİN
2023-04-25 19:51:26

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