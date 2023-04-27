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Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü

DHA

Yalova'da yoldan çıkan minibüs takla attı: 3 ölü


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'da yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atan minibüste bulunan 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, Altınova ilçesinde meydana geldi. Subaşı Beldesi'nden Altınova istikametine gelen sürücüsü belirlenemeyen 77 ABF 597 plakalı minibüs, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla attı. Yoldan geçen araç sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye görevlileri tarafından sıkıştıkları araçtan çıkartılan 3 kişinin yapılan sağlık kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerlerinde kimlik çıkmayan cesetler, Yalova Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Altınova Özgür YILDIZ
2023-04-27 20:38:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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