Bahçeli: Türkiye'yi kumar masasında pazarlamayı hedefliyorlar

Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLUÖzgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Her numara zillet ittifakında, ne ararsanız bu ittifakın yamalı bohçasında. Sayısını takip etmekte zorlandığımız cumhurbaşkanı yardımcılarıyla koltuk ve paylaşımlarıyla küçüldükçe küçülüyorlar. Kendi aralarında pazarlık yetmezmiş gibi, Türkiye'yi kumar masasında pazarlamayı hedefliyorlar" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim çalışmaları kapsamında Yalova´ya geldi. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde Bahçeli'ye, MHP Yalova İl Başkanı İhsan Güldoğan, milletvekili adayları Namık Öz, Cemil Tanrıkulu ve Erkan Akçal eşlik etti. Alanda toplananlara hitap eden Bahçeli, sözlerine Millet İttifakı´nı eleştirerek başladı. Bahçeli, "2022 yılının ekim ayında, Irak ve Suriye tezkerelerine hayır diyerek esasen terörle mücadeleye hayır diyen, Libya tezkeresine hayır diyerek Mavi Vatan'daki haklarımıza karşı gelen Cumhuriyet Halk Partisi ve ittifak ortaklarını 14 Mayıs'ta acıklı bir son beklemektedir. Kılıçdaroğlu'nun ittifak ortakları Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vaadediyor. Afrin'i geri alacaklarını söylüyorlar. Bu hainler alsalar alsalar ağırlaştırılmış müebbet ceza alırlar ya da vücutlarına mermi alırlar. Terörle mücadeleyi durduracaklarını sürüyorlar. Ancak buna teşne olan teşebbüs eden vatansızların devrileceklerini zannederim. Görmüyorlar, göremiyorlar. Meşru ve hukuki savunma haklarımızı yerine getirmek maksadıyla, Irak ve Suriye'de görev yapan askerlerimizi geri çekeceklerini iddia ediyorlar. Terörist Demirtaş'ı, bebek katilini ve teröristleri serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Kılıçdaroğlu'nun ve İYİ Parti Başkanı'ndan bu hain ve düşmanca taahhütlere karşı hiçbir tepki bugüne kadar duyulmuş değildir. Sükutun ikrardan geldiğini en iyi bilen Yalovalı kardeşlerim, ihanete sessizlik aynı zamanda ortaklıktır. Zillet ittifakının tüm partileri Türkiye'nin karşısında mevzilenmişlerdir. Zillet demek aşağılanmak ve küçülmek demektir. Türkiye zillete müstahak değildir" dedi.

'GÖNÜLLERLE KUCAKLAŞMA 14 MAYIS'TA TÜRKİYE'YE SAHİP ÇIKMA VAKTİDİR'

14 Mayıs seçimlerinde Yalova'dan partisine ve Cumhur İttifakı'na destek isteyen Bahçeli, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan ve ihanet mesaisine. Devlet ve milletiyle, her şeyden önce Türkiye iradesi 14 Mayıs´ta vatana ve milli namusa arka çıkacaktır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Hepimiz Türk milletiyiz. Hayal tacirlerini, haysiyet cellatlarını, fitne tezgahlarını, Türkiye muhaliflerini bertaraf ederek, Cumhur İttifakının kutlu zaferine, Allah'ın inayetiyle ulaşacağız. O halde aziz milletim sıra sende. Yalovalı kardeşlerim, sıra alayınızda. Çünkü irade sizin. Gelecek sizin, ülke sizin. Karar sizin, söz sizin, yetki hepinizin. Vakit imanla, heyecanla ve şevkle mücadele vaktidir. Aziz milletim sıra sende. Vakit başarma vaktidir. Aziz milletim sıra sende. Vakit gönüllere girme. Gönüllerle kucaklaşma 14 Mayıs'ta Türkiye'ye sahip çıkma vaktidir. Aziz milletim sıra sende. Yalovalı kardeşlerim, sıra alayınızda. Hiç kimse merak etmesin, istikbalin kudreti tıpkı mazide olduğu gibi yine büyük Türk milleti olacaktır. Nereye gittiğini bilen bir geminin hızını kesecek bir rüzgar yoktur. Biz nereye gittiğimizi, nereye gideceğimizi, gidince ne yapacağımızı, adımız gibi bilenlerdeniz. Biz Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Biz Cumhur İttifakıyız. Biz pırıl pırıl parlayan bir geleceğin peşinde vatan sevdalılarıyız. Biz nefsine teslim olup zillete düşenlerle değil, Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşan, Yalovalı kardeşlerimizle yol yürüyoruz. Merhum vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un şu dizelerinden ibret alıyoruz. Ve herkesin almasını da tavsiye ediyoruz. `Nasihatim sana. Herzeyle iştigali bırak. Adamlığın yolu neredense bul da girmeye bak. Adam mısın, ebediyen cihanda hürsün. Gez, yular takıp seni bir kimsecik sürükleyemez. Adam değil misin oğlum, gönüllüsün Semer'e. Küfür savurma, boyun kestiğin semercilere.'"

'NE ARARSANIZ BU İTTİFAKIN YAMALI BOHÇASINDA'

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu´na yönelik eleştirilerini sürdüren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Zillet ittifakının Türkiye lehine tek bir sözünü işiten yoktur. Tek bildikleri aldatmadır, yalandır, talandır, iftiradır. Millet İttifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Bu ittifak ortakları sadece güçlendirilmiş parlamenter sistem masalıyla avunuyorlar. Siyasi kriz günlerini özlüyorlar. Koalisyon dönemlerine övgü yağdırıyorlar. Her numara zillet ittifakında, ne ararsanız bu ittifakın yamalı bohçasında. Sayısını takip etmekte zorlandığımız cumhurbaşkanı yardımcılarıyla koltuk ve paylaşımlarıyla küçüldükçe küçülüyorlar. Kendi aralarında pazarlık yetmezmiş gibi, Türkiye'yi kumar masasında pazarlamayı hedefliyorlar. Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok. Türkiye'ye övgü yok. Teröristlere tepki yok. Gelecekle ilgili umut yok. Yüzlerinde meymenet yok. Kimin hesabına, kimlerin hizmetine siyaset yaptıklarını da bilmeyen yok. Kılıçdaroğlu'nun yol arkadaşları, teröristlerdir. Kılıçdaroğlu´nun işbirlikçileri Türkiye düşmanlarıdır. Dün müstevliler, manda ve himaye mübaşirleri işbirlikçi müflisler, ihanet mültecimleri vardı. Bugün ise emperyalizmin piyonları, zillet içinde kıvranan acizler, küresel güçlerin kiralık katilleri olan terör örgütleri ve onların ümit kaynağı Kılıçdaroğlu vardır. Zillet ittifakını güçlendirilmiş parlamenter sistem dolduruşuna getirip, yuvarlak masa bildirilerini hazırlayan dış güçlerdir. Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin mayası da mimarı da mihmandarı da büyük Türk milletidir. Bizi medarı iftiharımız, yegane mensubiyetimiz, aziz milletimizdir. Zillet ittifakının müşahidi ve menbahı yabancı ülkelerin Türkiye'deki sefirleridir. Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir. Yol haritaları karışık ve bulanıktır. Nerede duruyorlar? Hangi mihrakların esaret altındalar? Artık bilmeyen kalmamıştır. Biz tarafız. Hem hakkın hem halkın hem de hakikatin tarafıyız. Zillet ittifakının tarafı Türkiye'nin tahribidir. Zillet ittifakı Türk milletinin önüne koyulmuş takozdur. Kılıçdaroğlu, istikrarımızın, istiklalimizi ve istikbalimizin kundakçısıdır. Herkesi uyarıyorum; bölücüye, teröriste, vandallara, vatansızlara, milliyetsizlere, iblis piyonlarına, yıkım müteahhitlerine, zillet ittifakına bırakılacak ne ülkemiz ne de yurdumuz vardır."

'EZAN SUSMAYACAK, BAYRAK İNMEYECEK'

CHP ve ortağı İYİ Parti´yi terör örgütü ile iş birliği yapmakla suçlayan Bahçeli, "Maalesef açık şekilde görülüyor ki Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti yönetimi, PKK'yla sadece ittifak halinde değil bu bölücü ve cani örgütün yedeği haline gelmiştir. Türk'e kefen biçmeye cüret edenlerin sonu tarihin her döneminde hezimettir, hüsrandır, mağlubiyettir. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun PKK'yla aynı yol yürümesine Yalova nasıl tahammül edecektir? Teröristlerin peş peşe destek açıklamalarına, Kılıçdaroğlu'nun veya partisinden bir yöneticinin çıkıp da itiraz ettiğine şahit oldunuz mu? CHP ile İYİ Parti yönetimleri, ortağı oldukları diğer partilerle beraber emperyalizmin tutsağıdır. CHP'ye oy veren vatandaşlarım bu zillete hayır demelidir. İYİ Parti'ye ve diğerlerine oy veren vatandaşlarım, sahte milletseverlik pozlarına aldanmamalıdır. Muhalefetin terör sevdası zillettir. Muhalefetin yabancı hayranlığı rezalettir. Terörist Beze Hozat, Kılıçdaroğlu diyor. Hatta, `Kazanamazsak iç savaş çıkar´ diyerek milletimizi alçakça tehdit ediyor. Terörist Selahattin Demirtaş, Kılıçdaroğlu diyor. YPG elebaşısı Salih Müslim de Kılıçdaroğlu diyor. Bu terörist aynen şunu söylemiş, `Erdoğan'dan kurtulursak iyi günler bizi bekliyor.´ Be hey vandal be hey hain be hey cani, Allah'ın izniyle sen daha çok bekleyeceksin. Zamanı geldiğinde de cinayet ve melanetlerinin bedelini en ağır şekilde ödeyeceksin. Bir başka terörist Murat Karayılan da şu sözleri istifade etmiş, `MHP'ye ve AK Parti'ye verilen her oy, PKK'ya sıkılan mermidir.´ Doğrudur, Cumhur İttifakı'na verilen her oy, haine, düşmana, teröristlere doğrultulmuş namlu, hedefine sıkılmış mermidir. Bunların alayı Kılıçdaroğlu'nun arkasındadır. Terörist Duran Kalkan, `Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve İYİ Parti'ye her desteği vereceğiz´ diyor. Verseniz ne yazar, vermeseniz ne çıkar. Hepinizin hesap vereceği günler yakındır. Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'nin ittifak ortağı Yeşil Sol Parti´nin Ağrı milletvekili adayı Sırrı Sakık aynen şunları zırvalamış, `Biz üç beş bakanlık pazarlığı peşinde değiliz. Biz bu sistemi değiştireceğiz. Bizim küçük hesaplarımız yok. Yüz yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz.´ HDP'nin bir eş başkanı rejim değişikliği konusunda Kılıçdaroğlu ile hedeflerinin örtüştüğünü şerefsizce söyleyebiliyor. Biz yüz yıllık cumhuriyeti, Türk ve Türkiye Yüzyılına taşıyalım diyoruz. Bunları değiştireceğiz, kurcalayacağız ve yok edeceğiz diyor. Bu rezil cürete Kılıçdaroğlu'ndan en küçük sitem dahi gelmiyor. Hiçbir CHP'li veya İYİ Partili yöneticiden de bir kınama mesajı gündeme yansımıyor. Zira bunların hepsi aynı tornanın mamulüdür. Bunların hepsi zehirlidir, zillettir, ziyan içindedir. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, sınır güvenliğimizi ihlal edenler, mücavir bölgelerde nifak üretenler, insanımıza ve topraklarımıza musallat olanlar, doğduklarına bin pişman edileceklerdir. Milli mücadele zaferle taçlanarak, vatan düşmanlarından temizlenmiş ve 29 Ekim 1923´te Cumhuriyet ilan edilmiştir. Cumhuriyet'in yüzüncü yıl dönümünde bu defa da düşman imalatı olan terör belası, bölücülük illeti Türk milletinin makus talihi olmaktan kesinlikle çıkarılacak, bu kanlı döngüye son nokta koyulacaktır. Sözümüz söz olsun, ezan susmayacak, bayrak inmeyecek, vatan bölünmeyecektir. Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti kıyamete kadar baki kalacak" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZI EZDİRMEYECEĞİZ'

The Economist´e de tepki gösteren Bahçeli, "Son günlerde Amerika, Avrupa'nın bazı ülkeleri, orada yayınlanan yazılar, dergiler, Türkiye'nin iradesi üzerinde ambargo koymaya çalışıyorlar. Bununla ilgili yalan yanlış konuşmalar, yazılar yazıyorlar. Ve Türkiye'de seçimin kaybedilmesi için, Recep Tayyip Erdoğan'ın siyasi ayaktan çıkmasını arzuluyorlar. Şimdi açıkça söylüyorum. Yalova'dan söylüyorum. Türkiye'nin alayına söylüyorum. Hans´a, Sam´e, Johny'e, Franc´a, Henry´e, aziz milletim, aziz vatan evladı, Cumhurbaşkanımızı ezdirmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Semih ŞAHİNNevruz İLİMDAROĞLU-Özgür YILDIZ

2023-05-06 19:18:29



