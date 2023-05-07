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Muharrem İnce: Seçilir seçilmez Kızılay Başkanı'nı görevden alacağım

DHA

Muharrem İnce: Seçilir seçilmez Kızılay Başkanı'nı görevden alacağım


Semih ŞAHİNÖzgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "99 yıl önce burada Kızılay'ın çadırında kalan dedeme bedava çadır veren Kızılay, Maraş, Antep, Adıyaman, Hatay'da çadır sattı. İlk işim ne biliyor musunuz? Seçilir seçilmez Kızılay Başkanı'nı görevden alacağım" dedi. 
Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova'da vatandaşlarla buluştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Muharrem İnce, sosyal medyada sahte dekont ve iftiralarla partisinin yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. İnce, "Cumhuriyet tarihinde bana atılan iftira kadar, benimle ilgili düzenlenen sahte belge, dekont kadar hiç kimseye yapılmadı. Hem PKK'nın hem Hizbullah'ın hem FETÖ'nün tek saldırdığı tek kişi Muharrem İnce. Sabah PKK'lılar milyon dolarlık sahte dekont çıkarıyor. Öğlen Hizbullahcılar 'Muharrem İnce camileri yıkacak' diyor. Akşam üstü FETÖ'cüler başka bir dekont yayınlıyor. 'O yurt ne olursa olsun, bir yurtta bir çocuğa tecavüz olursa o yurdu yıkarım' dedim. Bunu alıp 'Kur'an kurslarını yıkacak, camileri yıkacak' diye iftira atan alçaklar var" dedi.
KIZILAY BAŞKANI'NI HEDEF ALDI
Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ı eleştiren İnce, "Bir mayıs ayında benim dedelerim Yalova meydanında Kızılay'ın çadırında kalmışlar. O zaman Kızılay namuslu. O zaman Kızılay çadır satmıyor, bedava veriyor. Tam 99 yıl sonra bir mayıs ayında buradan sesleniyorum. 99 yıl önce burada Kızılay'ın çadırında kalan dedeme bedava çadır veren Kızılay, Maraş, Antep, Adıyaman, Hatay'da çadır sattı. İlk işim ne biliyor musunuz? Seçilir seçilmez Kızılay başkanını görevden alacağım, söz" ifadelerini kullandı.
'DEVLETİ YENİDEN AYAĞA KALDIRACAĞIZ'
Millet İttifakı'nı da eleştiren İnce, seçim politikalarının yanlış olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Oyları bölüyorsun diyenlere sesleniyorum. Sizde hiç vicdan yok mu? Siz Sadullah Ergin'e nasıl oy vereceksiniz? Yargıyı FETÖ'cülere teslim eden Sadullah Ergin'e oy veren Atatürkçü olamaz. Bana Atatürkçülük öğreteceğinize kendinize öğretin. İzmir'de birinci sıra adayı Yüksel Taşkın Taraf Gazetesi yazarı. 'Kemalizm ırkçılıktır' diyor. Kemalizm ırkçılıktır diyen adama oy vereceksiniz, Muharrem İnce'ye laf edeceksiniz. Hadi oradan. Devleti yeniden ayağa kaldıracağız. TÜİK'e, Merkez Bankası'na, ÖSYM'ye güven duyulacak. Analara 4 sözüm var. Benim cumhurbaşkanlığımda çocuklarınız et yiyecek. Ucuz süt içecek. Benim cumhurbaşkanlığımda balık yiyecek, yumurta yiyecek. İyi beslenecekler. Çocuklarınız evinin yanındaki okulda okuyacaklar. Çocuklarınızı tarikat yurtlarına muhtaç etmeyeceğim. Çocuklarınıza iş bulacağım."
İnce'nin konuşmasının devam ettiği sırada bir genç, miting alanından sahneye güneş gözlüğü attı. Hediye olarak atılan güneş gözlüğünü takıp poz veren İnce, daha sonra gözlüğü sahibine geri verdi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Semih ŞAHİN-Özgür YILDIZ
2023-05-07 20:11:52

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