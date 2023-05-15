Yalova´da AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı



Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA´da, 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi´nde AK Parti 2, CHP 1 milletvekili çıkardı.

204 bin 857 seçmen sayısı bulunan Yalova´da, 589 sandıkta 178 bin 510 seçmen oy kullandı. Yalova İl Seçim Kurulu´nun resmi olmayan kesin sonuçlarına göre, kullanılan oyların 174 bin 301´i geçerli, 4 bin 209 oy geçersiz sayıldı. Sandıktan birinci parti olarak çıkan AK Parti, milletvekili sayısını korudu. 27´nci Dönemde Yalova´yı 2 milletvekili ile parlamentoda temsil eden AK Parti, bir önceki dönemde olduğu gibi, Ahmet Büyükgümüş ve Meliha Akyol ile TBMM´de temsil edilecek. CHP ise 28´inci Dönemde Tahsin Becan ile parlamentoda sandalye sahibi oldu.

AK PARTİ YALOVA MİLLETVEKİLİ AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

Ahmet Büyükgümüş, 1990 yılında doğdu. İlköğretimini Yalova'da tamamladı. 2009 yılında İstanbul Sosyal Bilimler Lisesi'nden mezun olan Büyükgümüş, aynı yıl Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümüne girdi. 2014 yılında tamamladığı lisans eğitiminin ardından 2014-2017 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde yüksek lisansını yaptı. Aynı tarihler arasından eş zamanlı olarak Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi Araştırmacı Yetiştirme Programını bitirdi. 2016-2018 yıllarında İngiltere'de SOAS University of London'da akademik araştırmalarına devam etti. 'Soğuk Savaş Sonrası NATO' başlıklı teziyle SOAS Uluslararası Siyaset Programı'ndan ikinci yüksek lisans derecesini alarak Türkiye´ye döndü ve Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümünde doktora eğitimine başladı. SETA Ankara, Kahire ve Washington DC ofislerinde staj programlarına katıldı.

AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak da üç dönem çeşitli siyasi görevlerde bulundu. Yalova Kent Konseyi yürütme kurulu üyesi ve Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanlığını yaptı. 11 Mayıs 2018'de yapılan Genel Merkez Gençlik Kolları 5. Olağan Kongresi'nde Gençlik Kolları Genel Başkanı seçildi.

27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, AK Parti Yalova 1'inci sıradan milletvekili olarak Meclis´e giren Büyükgümüş, İngilizce, Fransızca ve orta düzeyde Arapça biliyor.

AK PARTİ YALOVA MİLLETVEKİLİ MELİHA AKYOL

Meliha Akyol, 1960 yılında İstanbul Eyüp'de doğdu. Trabzon Lisesinden mezun olduktan sonra 1978 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Harita Mühendisliğini kazandı. 12 Eylül 1980 darbesi sonrasında, 1981 yılında okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Aynı yıl İmam Hatip Lisesi öğretmeni olan babasının tayini nedeniyle tekrar İstanbul'a döndü. 1982 yılında evlenerek Yalova´ya yerleşti. 2001 yılında AK Parti Yalova Kadın Kolları Kurucu Başkanı olarak göreve başladı. Bu görevine 2012 yılına kadar devam etti. 2012 yılındaki üniversite affından yararlanarak KTÜ Harita Mühendisliği Bölümü'ne yeniden kaydolan Akyol, halen öğrenimine devam ediyor.

2012 yılından 30 Mart 2014 yerel seçimlerine kadar Yalova İl Başkan Yardımcılığı (İl Sekreteri) görevini yürüten Akyol, 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Yalova merkez ilçe belediye meclis üyesi seçildi. Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak 2 yıl 1. Bölge Sorumlusu olarak görev yapan Akyol, halen İç Anadolu Bölgesi Sorumlusu olarak görev yapmaya devam ediyor. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde AK Parti Yalova 2'nci sıradan milletvekili olarak Meclis´e giren Akyol, evli ve 2 çocuk annesi.

CHP YALOVA MİLLETVEKİLİ TAHSİN BECAN

Tahsin Becan 1957 yılında Ankara´da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Gümüşhane´de, yükseköğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra Yalova Belediyesi'nde inşaat mühendisliği yapan Becan, 1984 yılında ticarete başladı. İnşaat mühendisliği ve yöneticilik kariyerlerini bir arada yürüten Becan, 2015 yılından bu yana Becanlar Kız Yüksek Öğrenim Yurdu işletmeciliğinin yanı sıra çeşitli inşaat projelerine imza attı. Yaklaşık 10 yıl, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Turizm Kurulunda başkan yardımcılığı yapan Becan, 2013-2023 yılları arasında Yalova Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenmiştir. 22 Ekim 2022´de YTSO seçimlerinin ardından, 3. dönem yönetim kurulu başkanı olan Becan, evli ve iki çocuk babasıdır. (DHA) DHA-Politika Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ

2023-05-15 19:31:33



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