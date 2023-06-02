Yalova'da taksinin çarptığı ayı yaralandı

Özgür YILDIZ/ ALTINOVA, (Yalova), (DHA)YALOVA'nın Altınova ilçesinde, yoldan geçen taksinin çarptığı ayı yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Yalova-İzmit kara yolunda meydana geldi. Ali T. yönetimindeki 77 T 0486 plakalı taksi, kara yolundan karşıya geçen ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanıp yere düşen ayı, ihbarla bölgeye gelen Altınova Belediyesi ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle bayıltıldı. Ayı, Altınova Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri ekiplerinin müdahalesinin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Yalova Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Altınova Özgür YILDIZ
2023-06-02 13:09:03
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