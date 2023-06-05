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Ebabil `Cimcime´ ile kedi `Safiye´ 1 yıldır aynı evde yaşıyor

DHA

Ebabil `Cimcime´ ile kedi `Safiye´ 1 yıldır aynı evde yaşıyor


Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA'da yaşayan Işıl Pekergin (51), iş yerinin önünde bulduğu ve `Cimcime´ ismini verdiği ebabili 1 yıldır besliyor. Pekergin´in gittiği her yere götürdüğü Cimcime ile kedisi Safiye, evde uyum içinde yaşıyor.
Yalova'da gözlük dükkanı bulunan Işıl Pekergin, geçen yıl haziran ayında, sabah iş yerine gittiğinde, belediye temizlik görevlisinin yerde bir kuş yavrusu bulduğunu gördü. Pekergin, henüz tüyleri bile çıkmamış kuşun, nadir görülen ebabil kuşu olduğunu fark etti. Pekergin, sahiplenip `Cimcime´ ismini verdiği kuşu elleriyle besleyip, büyüttü. Pekergin´in her gün kendisiyle birlikte iş yerine getirip, götürdüğü `Cimcime´, evde Safiye isimli kedisi ile de uyum içinde yaşıyor.
´İNSANLARA TEPKİ VERİYOR´
Cimcime´nin 1 yaşına girdiğini ve evdeki kedisi ile birlikte uyum içinde yaşadığını söyleyen Pekergin, "Evde kedim var, adı Safiye. Onunla arkadaş oldu. 1 yaşına girdi, 1 senedir bakıyorum. Uçamıyor, yemek yiyemiyor ama çok duygulu, ötmesi çok candan. Vitamin ve kalsiyumları var, onları düzenli olarak kullanıyoruz. Ama bir türlü kendisi yemek yiyemiyor ve uçamıyor. Şimdi kutunun içinde ama yazın büyük bir kafesin içine koyacağız. Ben nereye gidiyorsam her gün yanımda, bütün hayatımı ona göre düzenledim. Geçenlerde kaybolduğunu zannettim. Çok üzüldüm. Kutuya baktım içi boş. Sonra altına koyduğum kazağın kolunun içine girmiş. Kazağın içinden bana cevap veriyor, o zaman anladım orada olduğunu" dedi.
Omzunda kuşla gezdiğini görenlerin hayretle kendisine baktığını söyleyen Pekergin, "İnsanlar gördüğünde çok güzel tepkiler veriyor. Evcimen oldu. Boynunu kaldırıyor, kendini sevdiriyor. Çok cana yakın, yırtıcı değil. Benim sesimi duyduğu zaman uzun uzun ötüyor, cevap veriyor. Buraya gelen müşterilere kendini sevdiriyor. Bugün yaş günümüz, 1 yaşımızı kutladık" diye konuştu.
DAKİKALARCA ONU İZLİYOR
Işıl Pekergin, evde kucağında kedisi Safiye, omzunda ise Cimcime ile vakit geçiriyor. Cimcime koltuk üstünde kanat çırparken, Safiye de dakikalarca onu izliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Özgür YILDIZ
2023-06-05 10:00:04

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