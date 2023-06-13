Tersanede Rusya bayraklı gemide çıkan yangın 6 saatte söndürüldü

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Özgür YILDIZ/YALOVA, (DHA)YALOVA´da tersanede bakımı yapılan Rusya bayraklı kuru yük gemisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 6 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Altınova ilçesinde bulunan tersanede bakımı yapılan Rusya bayraklı kuru yük gemisinde çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri diğer tersanenin bölümlerine sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. Yangın ekiplerin yaklaşık 6 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova Özgür YILDIZ

2023-06-13 22:44:46



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