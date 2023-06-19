Bisikletiyle işe giderken kazada ölen Ayser hemşire, son yolculuğuna uğurlandı



Yiğithan HÜYÜK-Özgür YILDIZ/ YALOVA, (DHA)-VAN'da, bisikletiyle işe giderken kamyonetin çaprmasıyla hayatını kaybeden hemşire Ayser Büyükyıldız (36), memleketi Yalova'da toprağa verildi.

Bisikletiyle, dün sabah, görev yaptığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ayser Büyükyıldız'a, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet çarptı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki müdahalesinin ardından Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Büyükyıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Büyükyıldız'ın cenazesi, hastanedeki törenin ardından memleketi Yalova'ya gönderildi. Fatma-Abdullah Büyükyıldız çiftinin 10 çocuğundan 1'i olan Ayser Büyükyıldız'ın bekar olduğu öğrenildi. Büyükyıldız'ın, Yalova'nın Kadıköy ilçesi Özden Mahallesi Yeşil Camisi'ndeki cenazesine, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol ile aile bireyleri, sevenleri ve yakınları katıldı. Tabutuna Türk bayrağı örtülen Büyükyıldız, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Paşaköy Mezarlığı'na defnedildi.

'BAYRAMDAN SONRA YANINA GİDECEKTİK, O GELDİ'

Ayser Büyükyıldız'ın ağabeyi Muhammet Büyükyıldız, kardeşinin görev süresinin dolduğunu, tayinle Yalova'ya gelmek için gün saydığını söyledi. 13 yıllık hemşire olan kardeşinin, 5 yıldır Van'da görev yaptığını dile getiren Muhammet Büyükyıldız, "Yalova hastası, Yalova hayranıydı. Yalova'ya dönmek üzere gurbete çıkan biriydi. Mesleğine aşık bir insandı. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde, 'Fakirler, yoksullar oluyor, onlara yardımcı oluyorum' diyordu. Allah kimseye yaşatmasın. Ecel gelince sebep aranması anlamsız. Sabah nöbetine giderken böyle bir kaza meydana geliyor. Bisikletle giderken artık basireti bağlanıyor. Ecel gelince hiçbir şey sebep olamıyor artık. Vade dolunca hepsi bahane. Yalova'ya atamasını bekliyordu. Görev süresini doldurmuştu. Buraya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyordu. Bayramdan sonra yanına gidecektik, o bize geldi. Olmadı, göremedik. Çok merhametli, yaşam dolu bir insandı. Kendisinden gücenmiş olan hiç kimseye denk gelmedik. Tanıyan, bilen kim varsa hakkını helal etsin" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Yiğithan HÜYÜK-Özgür YILDIZ

2023-06-19 15:18:09



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