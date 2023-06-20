Sürücünün, para üstü verirken kontrolünü kaybettiği minibüs otomobile çarpıp, devrildi: 10 yaralı



Özgür YILDIZ/ÇİFTLİKKÖY (Yalova), (DHA)YALOVA'da, sürücüsünün yolcuya para üstü verirken kontrolünü yitirdiği minibüs, önünde giden otomobile çarpıp devrildi. 10 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Yalova-İzmir kara yolu Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi Fabrikalar mevkisinde meydana geldi. Yalova ile Altınova ilçesi Subaşı beldesi arasında yolcu taşımacılığı yapan 77 AZ 112 plakalı minibüsün sürücüsü D.D. (45), yolcuya para üstü uzatırken direksiyonun kontrolünü kaybetti. Minibüs önünde giden A.P.B.'nin (40) kullandığı 77 AP 637 plakalı otomobile çarpıp devrildi. Kazada, sürücü D.D. ile minibüsteki 9 yolcu yaralandı.

İhbarla, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kaldırıldıkları Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Çiftlikköy Özgür YILDIZ

2023-06-20 17:14:28



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