Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 10 yılda 2,5 kat arttı



Özgür YILDIZ/ALTINOVA (Yalova), (DHA)YALOVA´nın Altınova ilçesinde bulunan Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 10 yılda 2,5 kat arttı. 2004 yılında 104 kuş türünün olduğu lagündeki tür sayısı 253´e yükselirken, Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, "Daha önce 20'ye yakın kuşumuz ürerken şu anda 50'ye yakın kuşumuz üremeye başladı. Bu da bu bölgenin korunduğu ve kendilerini güvende hissettiğini gösteren emarelerden biri aslında. Her geçen gün yeni bir kuş türü ekleniyor" dedi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2´nci Bölge Müdürlüğü Yalova İl Şube Müdürlüğü´ne bağlı, 167 hektar alana sahip olan Hersek Lagünü Sulak Alanı, başta su kuşları olmak üzere pek çok türü barındırıyor. Kuşların beslenme ve üreme alanı olan lagün, Avrupa ve Afrika kıtaları arasındaki yüz binlerce kuşun geçtiği göç yolu üzerinde bulunuyor. Alanda özellikle deniz ile göl arasındaki kıyı şeridinde, koloni halinde üreyen önemli kuş türleri bulunuyor. Bunlar arasında kara gagalı sumru, sumru, Akdeniz martısı, poyrazkuşu, küçük halkalı cılıbıt ve gümüş martı da yer alıyor. Kış mevsiminde flamingoların da Marmara Bölgesi´ndeki konaklama yeri olan Hersek Lagünü´ndeki kuş türü sayısı ise 253´e ulaştı.

`50´YE YAKIN KUŞ TÜRÜ ÜREMEYE BAŞLADI´

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan Hersek Lagünü'nde, kuş türü sayısının 10 yılda 2,5 kat arttığını söyleyen Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, yaz sezonu olması nedeniyle lagünde az sayıda kuş türünün olduğunu, eylül ayı itibarıyla ise sayının artacağına dikkat çekti. Oral, "Burası bizim kıymetli bir yerimiz. Son zamanlarda kuşlarımız, uğrak noktası olan bu güzel alanımızda kalıcı olmaya başladı. Daha önce 20'ye yakın kuşumuz ürerken şu anda 50'ye yakın kuşumuz üremeye başladı. Bu da bu bölgenin korunduğu ve kendilerini güvende hissettiğini gösteren emarelerden biri aslında. Burada, 2004 tarihinde aldığımız zaman 104 kuş türümüz vardı. Şu anda 253'e yükseldi. Her geçen gün yeni bir kuş türü ekleniyor. Burada güzel bir ortamda kuşlarımızı ağırlıyoruz. Kuşlarımız burada tatillerini yapıyor. Sonra da gidiyorlar. Şu anda en az kuş olduğu zamandayız. Eylül-ekim itibarıyla çoğalacaklar. Gölün üzerinde rengarenk görsel şölen oluşturacaklar. Şu anda uzun bacaklı kuşlarımız buradalar. Bayramı burada geçirecek gibi duruyorlar" diye konuştu.

`ALAN KORUNDUKÇA KUŞ TÜRLERİNİN SAYISI ARTIYOR´

Hersek Lagünü ile ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül ise şunları söyledi:

"Türkiye çapında baktığımızda, kuş çeşidi arasında ilk 15'e giren bir sulak alanımız. Yaptığımız son çalışmalarda gözlemlediğimiz türler ile birlikte 253 türe ulaşmış durumda. Şu anda kuşların üreme zamanı, bayramda da gitmediler sağ olsunlar. Üremelerine devam ediyorlar. Bayramda burada olacaklar. Gelen misafirler de onları rahatlıkla görüp izleyebilirler. Hassas bir alan, buranın korunması gerekiyor. Korundukça da sayılar artıyor. Biz 10-15 yıl önce burada gözlem yaptığımızda kuş çeşidine baktığımızda 100 tür civarıydı. Şu anda 253'te bu sayı. Bu çalışmalarla, gözlemlerle oluyor. Toplamda da sayı artıyor. Mesela flamingolar kışın burada 100'ü geçmezdi. Son 10 yıldır flamingoların sayısı bini geçiyor. Hatta bin 500'lere kadar çıkıyor. Kuş türü sayısı da 10 yıldan bu yana 2,5 katına çıktı." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Altınova Özgür YILDIZ

2023-06-29 09:39:42



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