Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Hemşire, şiddet gördüğü gerekçesiyle hastadan şikayetçi oldu

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 18:02
        Hemşire, şiddet gördüğü gerekçesiyle hastadan şikayetçi oldu

        Emre Can KAZMALI/YALOVA, (DHA)YALOVA Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde görev yapan yoğun bakım hemşiresi Havva Akbudak (41), hastanede tedavi gören Y.K. isimli hastadan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi oldu.

        İntihar girişiminde bulunduktan sonra kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakım servisine tedbir amacıyla yatırılan Y.K., iddiayla göre gitmek istedi. Ancak hemşire Havva Akbudak, buna izin vermedi. Hastayı yatması için uyaran Hemşire Akbudak, Y.K.'nin kendisini itmesi sonucu dengesini kaybedip düştü. Başını yere çarpınca fenalaşan Akbudak'a arkadaşları yardım etti. Hemşire Havva Akbudak'ın şikayeti üzerine polis, soruşturma başlattı. Y.K. hakkında taburcu edildikten sonra işlem yapılacağı belirtildi.

        Türk Sağlık Sendikası Yalova Şubesi Başkanı Sait Çolak, olaya tepki göstererek bu tür saldırıların kabul edilemez olduğunu söyledi. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI

        2023-07-22 18:01:31

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        Bakan Yerlikaya'dan motosikletli gence nasihat veren polise teşekkür
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        CHP'de kritik toplantı sona erdi
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        İsrail'de binlerce kişi Tel Aviv'den Batı Kudüs'e yürüyor
        Maganda kurşunu kör etti!
        Maganda kurşunu kör etti!
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Fenerbahçe'de ayrılık rüzgarları esiyor
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Havuzda dehşet! Eşini ve çocuğunu öldürdü
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        Beyoğlu'nda yaşandı! Taksici kadın yolcuyu darp etti
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        "Mezar yapımında hukuksal hakkım yok"
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        İklim krizinde küçük dereceler, büyük fark
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Golden Boy'a Arda Güler damgası!
        Kızı hayatını kaybetti
        Kızı hayatını kaybetti
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Mbappe'ye rekor teklif!
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Meşhur "İngiliz Aklı" yahut göçmeni göçmene kırdırmak
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Butik otel yandı! 2 turist öldü, 10 yaralı
        Kulüplere vergi müjdesi
        Kulüplere vergi müjdesi
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        Danimarka'da Kuran yakılmasına Türkiye'den sert tepki
        "Bunun için nefes alıyorum"
        "Bunun için nefes alıyorum"
        'İntihar etti' iddiası
        'İntihar etti' iddiası
        Zaha kararını verdi
        Zaha kararını verdi
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş
        Blokların kraliçesi: Zehra Güneş

        Benzer Haberler

        Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
        Yalova'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlandı
        Yalova'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
        Yalova'da uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı
        Yalova'da 26. Türk Boyları Kültür Şöleni başladı
        Yalova'da 26. Türk Boyları Kültür Şöleni başladı
        Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova'nın Kurtuluş Günü'nü kutladı
        Çınarcık Belediye Başkanı Numan Soyer, Yalova'nın Kurtuluş Günü'nü kutladı
        Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasının görülmesine devam edildi
        Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davasının görülmesine devam edildi
        Pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan şüpheli, seslerinden rahatsız olduğu martılara ateş etmiş
        Pompalı tüfekle 5 kişiyi yaralayan şüpheli, seslerinden rahatsız olduğu martılara ateş etmiş