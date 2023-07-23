Devrilen kamyon yolu kapatınca, KPSS'ye girecekler yürüdü

Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)-YALOVA'da devrilen kamyon nedeniyle Bursa-Yalova yolu trafiğe kapandı. KPSS'ye girmek üzere Bursa'nın Orhangazi ilçesinden yola çıkanları taşıyan araçlar, kapanan yol nedeniyle ilerleyemeyince Yalova'da sınava girecek adaylar, çareyi yürümekte buldu.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Bursa-Yalova yolunda meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 16 AVZ 574 plakalı kamyon, Yalova'nın Soğucak köyü kavşağında devrildi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanırken, yolda uzun araç kuyruğu oluştu. KPSS'ye girmek üzere özel araçları ve toplu taşıma araçları ile Bursa'nın Orhangazi ilçesinden Yalova'ya sınava gitmek isteyenler de yolda kaldı. Adayların sınava yetişebilmesi için polis ve jandarma ekipleri devreye girdi. Bazı adayların araçlarından inerek Yalova istikametine doğru yürüdükleri görüldü. Devrilen kamyonun çekici ile kaldırılmasının ardından, yol yeniden trafiğe açıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Hasan BOZBEY

2023-07-23 11:04:07