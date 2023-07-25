Çınarın dalı üzerine düşen çocuk yaralandı

Emre Can KAZMALI/YALOVA, (DHA)-YALOVA´da cami bahçesinde bulunan çınarın dalı kırılarak, yoldan geçen A.Y.A.'nın (7) üzerine düştü. Yaralanan çocuk, ailesi ve çevredekilerin yardımıyla dalın altından çıkarılırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Rüstem Paşa Mahallesi´nde meydana geldi. Yalova Merkez Camii´nin bahçesinde bulunan çınarın büyük bir dalı, ailesi ile yoldan geçen A.Y.A.´nın üzerine düştü. A.Y.A.´nın ağaç dalı altında kaldığını gören ailesi ve çevredekiler çocuğu kurtarmaya çalışırken, ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ailesi ve çevredekilerin yardımıyla dalın altından kurtarılan A.Y.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tedaviye alındı. Çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri dallın kaldırılması çalışma başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cami avlusunda koşan çocuğun üzerine çınar ağacının kırılan dalının düştüğü, çevredekilerin çocuğu kurtarmak için yardıma koştuğu görüldü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI

2023-07-25 11:04:28