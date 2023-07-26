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        Yalova'da orman yangını

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:35
        Yalova'da orman yangını

        Emre Can KAZMALI/YALOVA, (DHA)YALOVA'nın Çınarcık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Esenköy Yenimahalle mevkisindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede büyüdü. İhbarla bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 1 helikopter, 2 arazöz, 3 ilk müdahale aracı,1 su tankeri ve 21 personel müdahale etti. Yangın, 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.

        Bölgede soğutma çalışması sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Çınarcık Emre Can KAZMALI

        2023-07-26 16:34:29

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