Yalova'da mangal ateşi, yangına neden oldu

Emre Can KAZMALI/YALOVA,(DHA)-YALOVA'da mesire alanında yakılan mangal ateşi, yangına neden oldu. Rüzgarın etkisi ile alevler otluk alana sıçradı. Ekiplerin çalışması ile yangın, kısa sürede söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Esenköy Mahallesi Değirmenkapı mevkisindeki mesire alanında çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler, otluk alana sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, fazla büyümeden ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede bir kaplumbağa alevlerden kurtarılırken, elektrik hatları da zarar gördü. Yangının mangal ateşinden çıktığı tespit edilirken, ekipler mesire alanındaki piknikçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI

2023-07-30 16:21:25