Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Yalova'da mangal ateşi, yangına neden oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 16:22
        Yalova'da mangal ateşi, yangına neden oldu

        Emre Can KAZMALI/YALOVA,(DHA)-YALOVA'da mesire alanında yakılan mangal ateşi, yangına neden oldu. Rüzgarın etkisi ile alevler otluk alana sıçradı. Ekiplerin çalışması ile yangın, kısa sürede söndürüldü.

        Yangın, saat 14.00 sıralarında Çınarcık ilçesi Esenköy Mahallesi Değirmenkapı mevkisindeki mesire alanında çıktı. Rüzgarın etkisi ile alevler, otluk alana sıçradı. İhbarla olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, fazla büyümeden ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Bölgede bir kaplumbağa alevlerden kurtarılırken, elektrik hatları da zarar gördü. Yangının mangal ateşinden çıktığı tespit edilirken, ekipler mesire alanındaki piknikçileri dikkatli olmaları konusunda uyardı. Soruşturma başlatıldı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI

        2023-07-30 16:21:25

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Saatlerce işkence! İstenen ceza belli oldu
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
        Vicdansız! Köpeği metrelerce sürükledi
        Vicdansız! Köpeği metrelerce sürükledi
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Icardi'nin mali detayları açıklandı
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Çelik'ten İHA'lara yönelik eleştirilere tepki
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Kars'ta facia! Yolcu otobüsü şarampole devrildi
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dünyanın en temiz havalimanlarını test ettim
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Dehşetin yaşandığı Esenyurt olayında bir şüpheli yakalandı
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Türk limanları dünyada ilk 100'de
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        Arda Güler için korkutan açıklama!
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        "Organ nakline gerek kalmadı"
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Yüz binlerce kişi yine sokaklara indi!
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Zarar veren iki yıl hapis yatar
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        Galatasaray'dan Paredes kararı!
        İstanbul’da 4 cami
        İstanbul’da 4 cami
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        "Harcama limitleri yetersiz kaldı"
        Duştan dökülen tehlike…
        Duştan dökülen tehlike…
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        3 bin civarı ayak izi bulunuyor... İşte dinozor yaylası!
        Güneş yanıklarına dikkat!
        Güneş yanıklarına dikkat!

        Benzer Haberler

        Çınarcık'ta "Karadeniz Şenliği" düzenlendi
        Çınarcık'ta "Karadeniz Şenliği" düzenlendi
        Altınova 16. Kültür Festivali başladı
        Altınova 16. Kültür Festivali başladı
        Yalova Makine İhtisas OSB'de 5 fabrikanın daha temeli atıldı
        Yalova Makine İhtisas OSB'de 5 fabrikanın daha temeli atıldı
        Yalova'da kuşun elektrik tellerine çarpmasıyla çıkan anız yangını söndürüldü
        Yalova'da kuşun elektrik tellerine çarpmasıyla çıkan anız yangını söndürüldü
        Yalova'da kaçak avcılıkla mücadelede bıldırcın sesi çıkaran 36 cihaz imha edildi
        Yalova'da kaçak avcılıkla mücadelede bıldırcın sesi çıkaran 36 cihaz imha edildi
        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı
        Yalova'da uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı