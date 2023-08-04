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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da hafızlık icazet törenine katıldı

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2023 - 16:09
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da hafızlık icazet törenine katıldı
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        Emre Can KAZMALI-Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)-DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova´da Kuran kursu öğrencilerinin icazet törenine katıldı. Erbaş, tören sonrasında cuma namazını kıldırdı.

        Yalova Adalı Hafız Kuran Kursu'nda hafızlık eğitimi alan 22 erkek öğrenci için icazet töreni gerçekleştirildi. Yalova Merkez Camisi'nde düzenlenen icazet töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim'in korunmasının yollarından birinin de hafızlar olduğunu kaydetti. Hafızların Kuran'ın muhafızları olduğunu ifade eden Erbaş, "Bu kadar emek verdiniz hafız oldunuz. Mihraplarımız, minberlerimiz sizi bekliyor. Kürsülerimiz hafız vaizlerimizi bekliyor. İmam hatip lisesi sınıflarındaki kürsüler hafız öğretmenlerimizi bekliyor. İlahiyat fakültesindeki sınıflar hafız tefsir, hadis, kelam, tasavvuf hocalarımızı bekliyor. Velhasıl hangi bilim dalının hocası olursa olsun, ilahiyat fakültesinde her hocaya hafızlık çok yakışıyor. İmam hatip lisesi öğretmenlerine hafızlık çok yakışıyor. Hele hele Diyanet İşleri Başkanlığı'nda mihraba, minareye, minbere, kürsüye hafızlık çok yakışıyor. Sizlerden inşallah buralarda görev yapmanızı bekliyoruz" dedi.

        HUTBENİN ADABI

        Hafız çocukların Aşr-ı Şerif okumaları ve hediyelerinin verilmesi ile program sona ererken, Ali Erbaş, tören sonrasında Yalova Merkez Camisi'nde hutbeyi okuyarak, cuma namazını kıldırdı. Cuma hutbesinde, minberdeki hatibin can kulağıyla dinlenilmesi gerektiğini söyleyen Erbaş, hutbe olmadan cuma namazının olamayacağını vurguladı. Hutbenin tıpkı namaz gibi Allah'ı zikretme olduğunu dile getiren Erbaş, hutbenin adabının bulunduğunu söyledi. Erbaş, hutbe sırasında asla konuşulmaması, telefonla ya da başka şeylerle meşgul olunmaması gerektiğine işaret ederek "Allah Resulü, hutbe adabı hususunda bizi şöyle uyarmaktadır, 'Cuma günü imam hutbe okurken konuşan arkadaşına 'sus' bile desen, hatalı bir iş yapmış olursun´. Aziz kardeşlerim, cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım" dedi.

        `MESAİ VE DERS SAATLERİNİ CUMA NAMAZININ VAKTİNE GÖRE DÜZENLEYELİM´

        Cuma namazının önemine dikkat çeken Erbaş, "Günde 5 defa eda ettiğimiz namazlarımızı cuma namazıyla taçlandıralım. 'Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir' ilahi hitabına kulak vererek, cuma namazını birbirimize hatırlatalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah'ın evlerine koşalım. Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden biri olan cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI-Hasan BOZBEY

        2023-08-04 16:08:42

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