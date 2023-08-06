Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Otomobil bariyerlere çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü: 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2023 - 03:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Otomobil bariyerlere çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü: 1 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Emre Can KAZMALI/ YALOVA, (DHA)YALOVA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra savrularak yağmur suyu kanalına düştü. Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekipleri tarafından yaralı olarak çıkarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, saat 22.30 sıralarında Yalovaİzmit karayolunda meydana geldi. İzmit istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 16 EIG 47 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra yağmur suyu kanalına düştü. Kazayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İhbar üzerine gelen itfaiye görevlileri demir yığını haline dönüşen otomobilde sıkışan sürücüyü çıkartarak, sağlık görevlilerine teslim etti. Ağır yaralı olduğu belirlenen sürücü ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI

        2023-08-06 03:20:22

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        Batman'da mısır tarlasında erkek cansız bedeni bulundu
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        42 derecelik sıcaklık o kentte asfaltı eritti!
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        15 yaşındaki çocuk okul bahçesinde ölü bulundu
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        Youtuber Merve'ye korkunç saldırıda detaylar ortaya çıktı!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        F.Bahçe'den yeni teklif!
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        İstanbul Valisi Gül'den açıklamalar
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Cezası 1295 TL! O kentte hortumla yıkama yasaklandı!
        Paredes için Icardi devrede!
        Paredes için Icardi devrede!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        İstanbul'da su tasarrufu için perlatör dağıtılacak!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Lübliyana'da olağanüstü hal!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Başkent'te dehşet! 13 yaşındaki çocuk parkta ölü bulundu!
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Sarıyer'de yol çöktü! O anlar kamerada
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Fenerbahçe Ekambi'nin peşinde
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Aslan orta sahada büyük oynuyor!
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Ameliyattan uyanınca şok yaşadı! Yanlış ayağa ameliyat
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Jennifer Aniston'dan açıklama
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        Evden çıkması için kiracısına 200 bin lira teklif etti
        YAŞ kararlarının şifreleri
        YAŞ kararlarının şifreleri
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Spor aynı kazanç uçurum!
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı
        Vatandaşlar kaşık dikip dilek diliyordu! Gerçek bambaşka çıktı

        Benzer Haberler

        Yalova'da yağmur suyu kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yalova'da yağmur suyu kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
        Çınarcık'ta "16. Şenköy Kızılcık Şenliği" düzenlendi
        Çınarcık'ta "16. Şenköy Kızılcık Şenliği" düzenlendi
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da hafızlık icazet törenine katıldı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da hafızlık icazet törenine katıldı
        Yalova'da feribot yolcusunun valizinde 180 elektronik sigara ele geçirildi
        Yalova'da feribot yolcusunun valizinde 180 elektronik sigara ele geçirildi
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da hafızlık icazet merasimine katı...
        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Yalova'da hafızlık icazet merasimine katı...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da irat ettiği hutbede cuma namazının...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da irat ettiği hutbede cuma namazının...