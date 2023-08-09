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        Yalova'da hastanede yangın; 61 hasta tahliye edildi (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.08.2023 - 10:28
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        Yalova'da hastanede yangın; 61 hasta tahliye edildi (2)
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        HASTANE YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

        Yalova'da, 61 hastanın tahliye edildiği yangınla ilgili hastane yönetimi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "09.08.2023 saat 02.17'de Özel Yalova Hastanesi'nin sterilizasyon ünitesinde yangın çıkmış, tek bir oda ile sınırlı kalan yangın ilk müdahaleyle 02.30'da tamamen söndürülmüştür. Hastalarımızın tedbir amaçlı tahliyesi hızlı bir şekilde yapılmış olup, ölüm ya da yaralanma olmamıştır. Hastanemizin temel amacı hastalarımızın tedavisiyle sağlığını korumaktır. Bu anlamda yaşanan üzücü olayın tekrar yaşanmaması için bütün önlemlerimizi almış bulunmaktayız. Ayrıca şu anda tüm doktor ve personeliyle hastanemiz, görevinin başındadır. Olay anında ve sonrasında yanımızda bulunan başta vefakar personelimize, Sayın Yalova Valimize, belediye bakanımıza, il sağlık müdürümüz ve başkan yardımcılarına, 112 ekiplerine, AFAD'a, Yalova Belediyesi itfaiye ekiplerine ve yanımızda olup destek veren herkese teşekkürü bir borç biliriz" ifadelerine yer verildi. (DHA)

        Emre Can KAZMALI/ YALOVA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI

        2023-08-09 10:27:43

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