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        Babasından izinsiz aldığı hafif ticari araçla motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 21:49
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        Babasından izinsiz aldığı hafif ticari araçla motosiklete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
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        Emre Can KAZMALI/YALOVA, (DHA)YALOVA'da, belediye meclis üyesinin oğlu Yakup Solmaz (23), babasından izinsiz aldığı hafif ticari araçla üzerinde 2 kişinin bulunduğu motosiklete çarptı. Kazada devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Yalçın Pehlivan hayatını kaybederken yolcu olarak bulunan M.T. ise ağır yaralandı. Gözaltına alınan Yakup Solmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Kaza, dün gece saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait 34 GLJ 609 plakalı hafif ticari aracı izinsiz alan Yakup Solmaz, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, Yalçın Pehlivan'ın kullandığı motosiklete çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten yola savrulan Yalçın Pehlivan ve arkasında bulunan M.T., ağır yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Yalçın Pehlivan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. M.T.'nin tedavisi sürerken, Solmaz, kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan Solmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Solmaz'ın, Yalova Belediyesi Meclis Üyesi ve Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz'ın oğlu olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI

        2023-08-11 21:48:52

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