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        Motosikletlinin öldüğü kazada, hafif ticari aracın sürücüsü meclis üyesinin diğer oğlu çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2023 - 12:38
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        Motosikletlinin öldüğü kazada, hafif ticari aracın sürücüsü meclis üyesinin diğer oğlu çıktı
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        Emre Can KAZMALI/YALOVA, (DHA)YALOVA'da, motosikletli Yalçın Pehlivan'ın öldüğü kazada, daha önce Yakup Solmaz´ın kullandığı açıklanan hafif ticari aracın sürücüsünün kardeşi Muhsin Aykut Solmaz (19) olduğu ortaya çıktı. Belediye meclis üyesi Alpan Solmaz´ın oğlu olan Muhsin Aykut Solmaz, tutuklandı.

        Kaza, perşembe gecesi Adnan Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen Yalçın Pehlivan yönetimindeki motosiklete, 34 GLJ 609 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan motosikletten düşen sürücü Yalçın Pehlivan ile arkasındaki M.T. ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Ancak Yalçın Pehlivan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.T.'nin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kaza sırasında Yakup Solmaz´ın kullandığı açıklanan hafif ticari aracın sürücünün Muhsin Aykut Solmaz olduğu ortaya çıktı. Muhsin Aykut Solmaz, polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Yalova Belediyesi Meclis Üyesi ve Personel A.Ş. Müdürü Alpan Solmaz'ın oğlu olduğu öğrenilen Muhsin Aykut Solmaz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI

        2023-08-12 12:37:41

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