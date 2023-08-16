YOLUN KARŞISINA GEÇMEK İSTERKEN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ  

YALOVA´da yolun karşısına geçmek isteyen Mugdat Ö. otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, saat 21.00 sıralarında Altınova İlçesi, Şehitlik Caddesi´nde meydana geldi. M.S. yönetimindeki 41 DY 731 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Mugdat Ö.´ye çarptı. Mugdat Ö., çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken ihbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrollerinde Mugdat Ö.´nün hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olası bir başka kaza ihtimaline karşı çevrede güvenlik önlemi alarak incelemede bulundu. Tersane işçisi olduğu öğrenilen Mugdat Ö.´nün cenazesi Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma karakoluna götürülen sürücü M.S.´nin işlemlerinin sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)Görüntü Dökümü

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-Olay yeri detayHaber Emre Can KAZMALI Kamera YALOVA,(DHA)

DHA-Gündem Türkiye-Yalova / Altınova Emre Can KAZMALI

2023-08-16 02:38:23