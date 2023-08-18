Yalova'nın 3'üncü kadın valisi, çiçek yerine depremzedeler için bağış yapılmasını istedi

Emre Can KAZMALI/YALOVA, (DHA)PENDİK'te kaymakamlık yaparken, yayımlanan kararnameyle Yalova Valiliği´ne atanan, kentin 3'ncü kadın valisi Hülya Kaya, göreve başladı. Resmi törenle karşılanan Vali Kaya'nın ilk talimatı ise tebrik için çiçek gönderilmeyip, bunun yerine depremzedeler için AFAD'a bağış yapılması oldu.

Cumhurbaşkanlığı Valiler Kararnamesi ile Pendik Kaymakamlığı´ndan Yalova Valiliği´ne atanan Hülya Kaya, göreve başladı. Vali Kaya, kentte törenle karşılandı. Valilik bahçesinde düzenlenen törende çiçek takdim edilen Vali Kaya, daha sonra polis mangasını selamladı. Ardından il protokolüyle tanışan Kaya, sonrasında da gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kaya, ilk defa vali olarak atanmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Bu kutsal görevi şahsıma tevdi eden Sayın Cumhurbaşkanımıza ve şahsıma duyduğu güven nedeniyle İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya´ya saygı ve şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Yalova´nın stratejik konumu açısından tarihin her döneminde dikkatleri üzerine çeken bir yerleşim yeri olduğunu söyleyen Kaya, "Yalova, Osmanlı Devleti´nin kuruluşuna ve milli mücadele yıllarına şahitlik etmiştir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Yalova´mıza teveccüh göstermiştir. Zira 1929 yılı ve akabinde Yalova´yı pek çok kez ziyaret etmiş, yerli ve yabancı devlet büyüklerini burada ağırlamıştır. Bu açıdan Yalova´mız Atatürk´ün hatıralarına da ev sahipliği yapmaktadır. 1929 yılında ilçe ve 1995 yılında il olan Yalova´mız, ülkemizin en genç illerinden birisidir. Bugün Yalova; 300 bini aşan nüfusu, Altınova, Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Termal olmak üzere birbirinden güzel 5 ilçesi, 14 belediyesi, 43 köyü ve 51 mahallesiyle Marmara Bölgemizin doğa, kültür, sanat, turizm, tarım ve sanayi potansiyeliyle göz doldurmaktadır" dedi.

'KALKINMA ODAKLI GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ'

Şehrin kalkınması için gerekli tüm adımların atılacağını belirten Vali Kaya, "Yalova´nın en büyük zenginliği ise şüphesiz burada yaşayan insanlarımızdır. Sıcakkanlı, misafirperver, çalışkan ve güler yüzlü hemşehrilerimiz, Marmara Bölgemizin bu müstesna köşesini bir kat daha değerli kılmaktadır. Tarihi, kültürel ve manevi değerlerimizi en güçlü şekilde yaşatan ve bu güzel şehrimizi her açıdan zenginleştiren kıymetli hemşehrilerimiz bu süreçte en büyük desteğimiz ve yardımcımız olacaktır. `Halka hizmet, Hakk´a hizmettir´ anlayışıyla güzel Yalova´mızı daha da ilerilere taşımak için gece gündüz çalışacağız. Bu görevi ifa ederken tarafsız, şeffaf, vatandaş odaklı ve hukukun üstünlüğüne saygılı olacağız. Kadınların en üst düzeyde iş gücüne katılımını hedefleyen, tarımsal üretimin ve turizmin şehrin kalkınmasındaki öneminin farkında olan, kalkınma odaklı ve çevreye duyarlı projeler için gerekli adımları atacağız" ifadelerini kullandı.

ÇİÇEK YERİNE DEPREMZEDELERE BAĞIŞ

Öte yandan Yalova Valiliği basın notunda, Vali Kaya, kendisine tebrik için çiçek gönderilmemesini istedi. Bunun yerine depremden etkilenen vatandaşlar için AFAD tarafından oluşturulan banka hesaplarına bağış yapılmasını isteyen Kaya, dekontun da Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne ulaştırılmasını istedi.

YALOVA'NIN 3'ÜNCÜ KADIN VALİSİ

Yalova´nın ilk kadın valisi Esengül Civelek 2011-2014 yılları arasında görev yaptı. Yalova´daki görev süresinin dolmasıyla birlikte önce Kırklareli, sonra da Muğla Valiliği'ne atanan Civelek, 10 Haziran 2020´de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın imzaladığı kararla birlikte Muğla Valiliği görevinden alınarak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atanmıştı.

16 Haziran 2016 tarihinde Yalova Valisi olarak göreve başlayan Tuğba Yılmaz, Türkiye´nin 4´üncü, Yalova´nın 2´nci kadın valisi oldu. 2016-2018 yılları arasında görev yapan Vali Yılmaz, Yalova´daki görevinin ardından, 27 Ekim 2018´de Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı. Yaklaşık 5 yıl aradan sonra Yalova'ya bu kez, İstanbul'un Pendik ilçesinde kaymakamlık yapan Hülya Kaya atandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Yalova / Merkez Emre Can KAZMALI

2023-08-18 16:32:41