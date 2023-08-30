Eski bakan Kutbettin Arzu, havuzda ölü bulundu

Emre Can KAZMALIHasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)ESKİ Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu (68), Yalova'nın Termal ilçesindeki TBMM Misafirhanesi'ndeki sıcak su havuzunda ölü bulundu.

TBMM'de 23'üncü dönem milletvekilli yapan ve 63'üncü hükümette Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak görev alan Kutbettin Arzu, tatilini geçirmek için geldiği Yalova'nın Termal ilçesindeki TBMM Atatürk Köşkü ve Yalova Termal Sosyal Tesisleri'ndeki sıcak su havuzunda hareketsiz bulundu. Çevredekilerin fark ettiği Arzu, sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri, Arzu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Kutbettin Arzu'nun cenazesi, savcılığın incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Arzu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak.

KISA DÖNEM BAKANLIK YAPTI

Kutbettin Arzu, 23'üncü dönem AK Parti Diyarbakır milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yaptı. 2011 yılında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. 28 Ağustos 2015 tarihine kadar bu görevini yürüten Arzu, bu tarihten 24 Kasım 2015 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yaptı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez

2023-08-30 13:49:58