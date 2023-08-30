Eski bakan Kutbettin Arzu, havuzda ölü bulundu (2)
DİYARBAKIR´DA TOPRAĞA VERİLECEK
Yalova'nın Termal ilçesinde tatil yaptığı TBMM Misafirhanesi´ndeki sıcak su havuzunda cansız bedeni bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi, Yalova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bu sırada eşinin tabutunu gören Emel Arzu, gözyaşlarını tutamadı.
Eski bakan Kutbettin Arzu'nun cenazesinin işlemlerin ardından, İstanbul'a, buradan da uçakla Diyarbakır'a götürülerek toprağa verileceği belirtildi. (DHA)Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Hasan BOZBEY
2023-08-30 15:33:49