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        Eski bakan Kutbettin Arzu, havuzda ölü bulundu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 15:34 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:34
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        Eski bakan Kutbettin Arzu, havuzda ölü bulundu (2)
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        DİYARBAKIR´DA TOPRAĞA VERİLECEK

        Yalova'nın Termal ilçesinde tatil yaptığı TBMM Misafirhanesi´ndeki sıcak su havuzunda cansız bedeni bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun cenazesi, Yalova Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Bu sırada eşinin tabutunu gören Emel Arzu, gözyaşlarını tutamadı.

        Eski bakan Kutbettin Arzu'nun cenazesinin işlemlerin ardından, İstanbul'a, buradan da uçakla Diyarbakır'a götürülerek toprağa verileceği belirtildi. (DHA)Hasan BOZBEY/YALOVA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Hasan BOZBEY

        2023-08-30 15:33:49

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