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        Eski bakan Kutbettin Arzu, havuzda ölü bulundu (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 17:01 Güncelleme: 30.08.2023 - 17:01
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        Eski bakan Kutbettin Arzu, havuzda ölü bulundu (3)
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        KALP KRİZİ GEÇİRMİŞ

        Yalova Valiliği tarafından Termal ilçesindeki TBMM Misafirhanesi'nin sıcak su havuzunda cansız bedeni bulunan eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu'nun ölümüyle ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada; "Eski Tarım ve Hayvancılık Bakanı, 23'üncü Dönem Adalet ve Kalkınma Partisi Diyarbakır Milletvekili Sayın Kutbettin Arzu, konaklamış olduğu Yalova ili Termal ilçesi TBMM Termal tesislerinde girmiş olduğu havuzda kalp krizi geçirmiştir. Olay yerine ulaşan 112 ekibinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Konu ile ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi. (DHA)Hasan BOZBEY/ YALOVA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Yalova / Merkez Hasan BOZBEY

        2023-08-30 17:00:42

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