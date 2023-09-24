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        Eski FIFA hakemi Bülent Yıldırım´ın eşi Yalova´da toprağa verildi

        EskiFIFA ve Süper Lig hakemi Bülent Yıldırım´ın hayatını kaybeden eşi Bilnur Fidan Yıldırım (57), Yalova´da toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2023 - 18:00 Güncelleme: 24.09.2023 - 18:05
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        Eski FIFA hakemi Bülent Yıldırım´ın eşi Yalova´da toprağa verildi
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        EskiFIFA ve Süper Lig hakemi Bülent Yıldırım´ın hayatını kaybeden eşi Bilnur Fidan Yıldırım (57), Yalova´da toprağa verildi.

        Eski FIFA ve Süper Lig hakemi Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu vefat eden Bilnur Fidan Yıldırım için taziye mesajı paylaştı. TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Eski FIFA Hakemimiz Bülent Yıldırım'ın eşi Bilnur Fidan Yıldırım'ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Bilnur Fidan Yıldırım'ın cenazesi 24 Eylül´de ikindi namazını müteakiben Yalova'nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye Köyü Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığına defnedilecektir. Merhume Bilnur Fidan Yıldırım'a Allah'tan rahmet; Sayın Bülent Yıldırım, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz" ifadeleri kullanıldı.

        Yıldırım için, bugün Yalova´nın Altınova ilçesine bağlı Fevziye Köyü Camii´nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailenin yakınları ile spor dünyasından isimler katıldı. Bülent Yıldırım, taziyeleri kabul ederken, Bilnur Fidan Yıldırım, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığındaki aile kabristanlığına defnedildi.

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