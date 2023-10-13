Yalova Belediyesi'ndeki 'zimmet' davasında avukatlardan ek süre talebi YALOVABelediyesi´ndeki tutuksuz 38 sanığın yargılandığı `zimmet´ davasının duruşmasına görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman katılmazken, sanık avukatlarının savunma için ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti karar için duruşmayı 28 Aralık´a erteledi.

YALOVABelediyesi´ndeki tutuksuz 38 sanığın yargılandığı `zimmet´ davasının duruşmasına görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Vefa Salman katılmazken, sanık avukatlarının savunma için ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti karar için duruşmayı 28 Aralık´a erteledi.

Yalova Belediyesi'nde muhasebe personeli olarak çalışan Reşat Elgin´in (43), 2020 yılının şubat ayında yüklü miktarda parayı zimmetine geçirip ortadan kaybolduğu iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Elgin, Denizli´de yakalandı. Soruşturma kapsamında, aralarında Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç´in (48) de bulunduğu 34 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden Güleç ile muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş (56), müteahhit Bekir Bilgi (39), zimmet suçuna ortak olduğu öne sürülen Hakan Çelik (31), Taner Tan (29), Emrah Gök (27), Beytullah Baltacı (32), Sinem Deniz (34), Tuncay Doğan (43), Cüneyt Özçomak (38), Tuğrul Kaş (41), Abdulnasır Gölbaşı (51), Cem Dindar (32), Kartal Özgür Barutçu 40), Ahmet Ragip Aakay (45), Bahar Taşkömür (39) ve Engin Öz (30) tutuklanırken, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Soruşturmada, Belediye Başkanı Vefa Salman da 'ihaleye fesat karıştırmak' ve 'zimmet' suçlarından İçişleri Bakanlığı tarafından, 27 Şubat'ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Sayıştay Başkanlığı Mülkiye Müfettişleri, Yalova Belediyesi´nde sahte belgelerle usulsüz olarak zimmete geçirildiği öne sürülen para miktarını belirlemek için 400´e yakın hesapta inceleme yaptı. Soruşturma sonunda Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından hazırlanan 150 sayfalık iddianame, Yalova 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 34 kişi hakkında, 'zimmet" ve `resmi belgede sahtecilik' suçundan 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Daha önce yapılan 8 duruşmada, tutuklu sanıkların tamamı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Belediyede 2009-2014 yıllarına ait işlemlerle ilgili dosya bu davayla birleştirildi. Yalova Belediyesi eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal ile müteahhit firma yetkilileri Ali Bilgi, Halit Aksoy ve Bahri Aksoy da dahil edilmesiyle davada sanık sayısı 38´e çıktı.

Sanıkların yargılanmasına bugün devam edildi. Duruşmaya Vefa Salman katılmazken, Yalova Belediyesi eski Belediye Başkanı Yakup Bilgin Koçal´ın da aralarında olduğu bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanık avukatlarının savunma için ek süre talebini kabul eden mahkeme, karar için duruşmayı 28 Aralık´a erteledi.