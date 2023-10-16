Otomobilin önüne çıkan yavru ayı kamerada
YALOVA'dayolda otomobilin önüne çıkan yavru ayı, cep telefonu ile görüntülendi.
Giriş: 16.10.2023 - 16:34 Güncelleme: 16.10.2023 - 16:35
YALOVA'dayolda otomobilin önüne çıkan yavru ayı, cep telefonu ile görüntülendi.
Mecidiye köyünden Armutlu ilçe merkezine gitmek çini yola çıkan Selim Çelebi'nin (26) otomobilinin önüne yavru ayı çıktı. Çelebi, yavru ayıyı otomobiliyle takip edip, cep telefonu ile görüntüledi. Görüntülerde, kaçan ayının yol kenarındaki ağaca tırmandığı, ardından ormana doğru koştuğu görüldü.