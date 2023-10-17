Yalova´da 335 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi YALOVA´da,takibealınan minibüste yapılan aramada 24 koli içerisinde, 335 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olarak kayıtlara geçen operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü K.K. tutuklandı.

YALOVA´da,takibealınan minibüste yapılan aramada 24 koli içerisinde, 335 bin 300 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki uyuşturucu olarak kayıtlara geçen operasyonda gözaltına alınan araç sürücüsü K.K. tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il geneli ve geçiş güzergahlarında uyuşturucu madde nakli, sevkiyatı ve ticareti yapan şüphelilerin tespiti ve yakalanması için yürütülen çalışmalar kapsamında, İstanbul´dan temin edilen uyuşturucu maddelerin Yalova üzerinden başka illere sevk edileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı minibüs, takibe alınarak, Altınova ilçesindeki yol kontrol noktasında durduruldu. K.K. isimli şüpheli gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada, 24 koli içerisinde 335 bin 300 adet sentetik ecza grubu hap ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu hapların, bugüne kadar tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki sentetik ecza grubu hap olarak kayıtlara geçtiği belirtildi.

K.K. isimli şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece, `uyuşturucu madde ticareti yapmak´ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.