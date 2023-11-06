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        Yurtta yemekten sonra rahatsızlanan 132 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 23:54 Güncelleme: 06.11.2023 - 23:54
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        Yurtta yemekten sonra rahatsızlanan 132 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı (2)
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        SAYI132'YEYÜKSELDİ, HEPSİ TABURCU EDİLDİ

        Yalova'nın Termal ilçesinde, KYK'ya bağlı Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinin ardından karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle rahatsızlanan 36 kız öğrenci, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Yalova Valiliği'nin açıklamasına göre; hastaneye başvuran öğrenci sayısı 36'dan 132'ye yükseldi. Tedaviye alınan öğrencilerin genel durumunun iyi olduğu, 132 kız öğrencinin de taburcu edildiği öğrenildi. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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