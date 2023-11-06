Yurtta yemekten sonra rahatsızlanan 132 kız öğrenci, hastaneye kaldırıldı (2)

SAYI132'YEYÜKSELDİ, HEPSİ TABURCU EDİLDİ

Yalova'nın Termal ilçesinde, KYK'ya bağlı Akça Hatun Kız Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinin ardından karın ağrısı ve ishal şikayetleriyle rahatsızlanan 36 kız öğrenci, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne müracaat etti. Yalova Valiliği'nin açıklamasına göre; hastaneye başvuran öğrenci sayısı 36'dan 132'ye yükseldi. Tedaviye alınan öğrencilerin genel durumunun iyi olduğu, 132 kız öğrencinin de taburcu edildiği öğrenildi.