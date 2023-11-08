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        Yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, tedavi edildi

        YALOVA'dayaralıbulunan çobanaldatan kuşu, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.11.2023 - 11:01 Güncelleme: 08.11.2023 - 11:05
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        Yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, tedavi edildi
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        YALOVA'dayaralıbulunan çobanaldatan kuşu, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nde tedavi altına alındı.

        Bir vatandaş tarafından yaralı bulunan çobanaldatan kuşu, Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne getirildi. Veteriner hekimlerce ilk müdahalesi yapılan kuş, daha sonra İl Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Burada tedavi altına alınan kuş, iyileşince doğaya salınacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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