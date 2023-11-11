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        Otomobilin çarptığı kediye kalp masajı ve suni teneffüs kamerada; kurtarılamadı

        YALOVA'da otomobilinçarptığı yaralı kedi, yapılan kalp masajı ve suni teneffüse rağmen kurtarılamadı. Kediye müdahale anları kameraya yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 18:58 Güncelleme: 11.11.2023 - 19:00
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        Otomobilin çarptığı kediye kalp masajı ve suni teneffüs kamerada; kurtarılamadı
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        YALOVA'da otomobilinçarptığı yaralı kedi, yapılan kalp masajı ve suni teneffüse rağmen kurtarılamadı. Kediye müdahale anları kameraya yansıdı.

        Olay, Süleymanbey Mahallesi İstanbul Caddesi´nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçen kediye çarparak kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan kediye çevredeki esnaf müdahale etti. Kaldırıma alınan kediye dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. O anlar kameraya yansırken, kedi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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