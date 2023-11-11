Otomobilin çarptığı kediye kalp masajı ve suni teneffüs kamerada; kurtarılamadı
YALOVA'da otomobilinçarptığı yaralı kedi, yapılan kalp masajı ve suni teneffüse rağmen kurtarılamadı. Kediye müdahale anları kameraya yansıdı.
YALOVA'da otomobilinçarptığı yaralı kedi, yapılan kalp masajı ve suni teneffüse rağmen kurtarılamadı. Kediye müdahale anları kameraya yansıdı.
Olay, Süleymanbey Mahallesi İstanbul Caddesi´nde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen otomobil, yolun karşısına geçen kediye çarparak kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan kediye çevredeki esnaf müdahale etti. Kaldırıma alınan kediye dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. O anlar kameraya yansırken, kedi tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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