YALOVA'DA FIRTINANIN SAVURDUĞU ÇATI 2 KİŞİYE ÇARPTI (2)
ÇATININDÜŞMEANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Sokakta bulunan bir binaya çarparak parçalanan çatının parçalarının isabet ettiği 2 kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, parçalanan çatının parçaları etrafa savrularak yol üzerindeki vatandaşlara isabet ederken, çevredeki vatandaşların ise üzerine çatı düşen yaralıya müdahale ettiği anlar görüldü.
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