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        YALOVA'DA FIRTINANIN SAVURDUĞU ÇATI 2 KİŞİYE ÇARPTI (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 05:08 Güncelleme: 26.11.2023 - 05:08
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        YALOVA'DA FIRTINANIN SAVURDUĞU ÇATI 2 KİŞİYE ÇARPTI (2)
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         ÇATININDÜŞMEANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

        Yalova'nın Termal ilçesinde fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu. Sokakta bulunan bir binaya çarparak parçalanan çatının parçalarının isabet ettiği 2 kişi yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, parçalanan çatının parçaları etrafa savrularak yol üzerindeki vatandaşlara isabet ederken, çevredeki vatandaşların ise üzerine çatı düşen yaralıya müdahale ettiği anlar görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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