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        Yalova'da 1549 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında

        YALOVA'da,polisin düzenlediği operasyonda 1549 litre sahte içki ile 37,5 litre etil alkol ve alkol aroması ele geçirdi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 16:38 Güncelleme: 08.12.2023 - 16:40
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        Yalova'da 1549 litre sahte içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltında
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        YALOVA'da,polisin düzenlediği operasyonda 1549 litre sahte içki ile 37,5 litre etil alkol ve alkol aroması ele geçirdi. Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından, ülke genelinde sahte içki üretimi yapan ve ürettikleri içkileri yılbaşında piyasaya sürülecekleri değerlendirilen şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yalova'da da teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen polis ekipleri, sahte içki üretilen tesise düzenlenen baskında 55,5 litre bira, 55 litre rakı, 3,5 litre viski ve 1435 litre şarap olmak üzere toplam 1549 litre sahte içki ile 37,5 litre etil alkol, alkol aroması, alkol üretiminde kullanılan kazan, imbik, huni ve laboratuvar kitleri ele geçirdi. Sahte içki ürettiği belirlenen M.K. ve V.B. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

        Yalova Valiliği'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada, "Halkımızın sağlığı, huzur ve güvenliğinin sağlanması için suç ve suçlulara yönelik çalışmalarımız aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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