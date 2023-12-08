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        Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü

        YALOVA'nınÇiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Uysal (51), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 18:48 Güncelleme: 08.12.2023 - 18:50
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        Yolun karşısına geçmek isterken hafif ticari aracın çarpmasıyla öldü
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        YALOVA'nınÇiftlikköy ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Uysal (51), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaşamını yitirdi. 

        Kaza saat 15.00 sıralarında Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde Yalova-İzmit karayolu Taşköprü Beldesi mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Uysal'a, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 77 ABK 196 plakalı hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Uysal, hayatını kaybetti. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, araç sürücüsünü gözaltına aldı.

        Kaza ile ilgili soruşturmaya başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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