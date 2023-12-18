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        YALOVA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

        YALOVA'nın Çınarcık ilçesi açıklarında Marmara Denizinde Riçhter ölçeğine 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova´nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 00:38
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        YALOVA'DA 4.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
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        YALOVA'nın Çınarcık ilçesi açıklarında Marmara Denizinde Riçhter ölçeğine 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yalova´nın yanı sıra çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 23.53´te merkez üssü Yalova´nın Çınarcık ilçesi açıklarında Marmara Denizinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 11.18 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, Yalova´nın yanı sıra İstanbul, Kocaeli ve Bursa´dan da hissedildi. Merkez üssü Çınarcık ve Yalova'da bazı vatandaşlar evlerinden çıktı. Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, AFAD ve ilgili kurumların saha çalışması yaptığını ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'da depremle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "Marmara Denizi Yalova Çınarcık açıklarında 4,1 büyüklüğünde meydana gelen ve İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilen depremde, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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